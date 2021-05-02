嘉市托育「喘息」1小時最低10元 申請僅不到1成

嘉義市政府4年前起提供家長將3歲以下孩童臨時托育的「育兒喘息服務」，補貼9成費用，今年至今僅約200多名孩子申請，依全市3歲以下5100多人，比例不到1成；市府社會處指出，家庭照顧仍為大宗，不過接受過此服務的父母皆感到滿意，會加強宣傳。

社會處指出，目前全市可配合育兒喘息的保母400多人，服務量能充足，分為在保母家托育、到宅照顧、送至托育機構，每小時費用100元至140元不等，市府皆補助9成，換算最低只要付10元，相當平價。

育有2小孩的家長說，若平日晚上、假日有公務，或夫妻想「放風」約會，習慣帶回家托嬰給父母，較為放心；另名從事服務業的洪姓婦人表示，假日常要上班，丈夫也必須工作，2個孩子都有用過此服務，認為托育人員經政府篩選過、價格便宜，有減輕負擔。

社會處表示，每個家庭1年最多可申請96小時，每次至少2小時、最高不超過8小時，每月也不超過16小時，原則上希望父母能7天以前提出申請，方便自己規畫假期；2018年有203個家庭申請過托育喘息，到109年達到321個家庭申請，使用率逐年成長，成功幫助不少父母獲得適時的喘息與紓壓。