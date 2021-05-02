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北港媽祖出巡多巡1天？ 今天清晨又出廟補走昨晚行程

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
經過兩天兩夜的震撼轟炸，滿身沾滿鞭炮灰的轎班成員，今天仍再出廟，把昨晚沒走完的行程繼續完成，精神可嘉。記者蔡維斌／翻攝
經過兩天兩夜的震撼轟炸，滿身沾滿鞭炮灰的轎班成員，今天仍再出廟，把昨晚沒走完的行程繼續完成，精神可嘉。記者蔡維斌／翻攝

聞名國內的雲林縣北港朝天宮年度媽祖出巡境，原定只有農曆3月19、20日兩天，但往往因行程拖延，一般都會在隔天凌晨或清晨入廟結束出巡，但今年可能因民眾放鞭炮量多，耽誤原定時程，使得今天清晨所有轎班會再度啟程出廟，準備走完昨晚排定的路程，辛苦的轎伕不眠不休被鞭炮連炸三天兩夜，連來參觀的外國人士也感受台灣宗教力量的偉大，網友更是讚聲連連。

每年農曆3月19和20日兩天是北港媽祖的出巡日子，朝天宮也都會排定兩天的「路關」行程，由龐大陣頭和神轎隊組成的出巡隊伍須依「路關」的路線進行遶境，從3月19日上午出廟南巡到嘉義南港村後，下午回到北港遶境，傍晚入廟稍作休息，晚上再出廟，當晚通常都會延至20日的接近清晨才入廟。

盡管走完19日的行程，神轎隊數百名轎班成員，經過一天一夜鞭炮大轟炸，已疲憊不堪，但幾乎沒時間休息，20日上午馬上又得趕著出廟進行第二天北巡的行程，因隊伍龐大加上鞭炮量多，每年都無法按既定時間入廟，所以通常20日的行程都會拖到21日的凌晨或清晨才結束。

今天接近清晨神轎隊才入廟，休息沒多久，今天清晨7時15分隊伍再度出發，「不是清晨就結束了嗎？」許多專程到北港參觀迓媽祖的遊客感到驚訝，尤其部分外國人士看到神轎隊員，經過天兩夜鞭炮被炸得全身黑麻麻，但仍挺起精神繼續「吃炮」向前行，宛如戰場勇敢的戰士，無不豎起母指稱讚台灣人信仰的精神，網友也不斷貼文感謝轎伕的神勇與辛勞。

神轎隊清晨7時15分出廟，朝天宮人員說，今天沒有陣頭只有神轎隊出巡，是補昨晚沒走完的行程，因鞭炮區已撤離，沒有鞭炮就走得快，隊伍預定今天近午之前就可入廟，再辛苦也要走完全程才算圓滿結束今年的迓媽祖。

「進喔！」經過兩天兩夜的震撼轟炸，滿身沾滿鞭炮灰的轎班成員，今天仍挺起精神再出廟，把昨晚沒走完的行程繼續完成，讓許多遊客見證信仰力量的偉大。記者蔡維斌／翻攝
「進喔！」經過兩天兩夜的震撼轟炸，滿身沾滿鞭炮灰的轎班成員，今天仍挺起精神再出廟，把昨晚沒走完的行程繼續完成，讓許多遊客見證信仰力量的偉大。記者蔡維斌／翻攝
連維護交通的義警義消人員也忍不住，路旁就地躺平休息，足見大家的辛勞。記者蔡維斌／翻攝
連維護交通的義警義消人員也忍不住，路旁就地躺平休息，足見大家的辛勞。記者蔡維斌／翻攝
經過兩天兩夜的震撼轟炸，滿身沾滿鞭炮灰的轎班成員，今天仍挺起精神再出廟，把昨晚沒走完的行程繼續完成，讓許多遊客見證信仰力量的偉大。記者蔡維斌／翻攝
經過兩天兩夜的震撼轟炸，滿身沾滿鞭炮灰的轎班成員，今天仍挺起精神再出廟，把昨晚沒走完的行程繼續完成，讓許多遊客見證信仰力量的偉大。記者蔡維斌／翻攝
北港媽祖出巡神轎隊披星戴月直至天亮，仍在街頭遶境，轎伕只能利用時間短暫休息，十分辛勞。記者蔡維斌／翻攝
北港媽祖出巡神轎隊披星戴月直至天亮，仍在街頭遶境，轎伕只能利用時間短暫休息，十分辛勞。記者蔡維斌／翻攝
經過兩天兩夜的震撼轟炸，滿身沾滿鞭炮灰的轎班成員，今天仍挺起精神再出廟，把昨晚沒走完的行程繼續完成，讓許多遊客見證信仰力量的偉大。記者蔡維斌／翻攝
經過兩天兩夜的震撼轟炸，滿身沾滿鞭炮灰的轎班成員，今天仍挺起精神再出廟，把昨晚沒走完的行程繼續完成，讓許多遊客見證信仰力量的偉大。記者蔡維斌／翻攝
北港媽祖出巡數百名轎班成員經過兩天兩夜大量鞭炮轟炸，途中遇隊伍「塞車」，只能利用時間就地稍作休息，馬上又要「吃炮」趕路，十分辛勞。記者蔡維斌／翻攝
北港媽祖出巡數百名轎班成員經過兩天兩夜大量鞭炮轟炸，途中遇隊伍「塞車」，只能利用時間就地稍作休息，馬上又要「吃炮」趕路，十分辛勞。記者蔡維斌／翻攝

北港朝天宮 媽祖

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