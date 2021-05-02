北港媽祖出巡多巡1天？ 今天清晨又出廟補走昨晚行程

聞名國內的雲林縣北港朝天宮年度媽祖出巡境，原定只有農曆3月19、20日兩天，但往往因行程拖延，一般都會在隔天凌晨或清晨入廟結束出巡，但今年可能因民眾放鞭炮量多，耽誤原定時程，使得今天清晨所有轎班會再度啟程出廟，準備走完昨晚排定的路程，辛苦的轎伕不眠不休被鞭炮連炸三天兩夜，連來參觀的外國人士也感受台灣宗教力量的偉大，網友更是讚聲連連。

每年農曆3月19和20日兩天是北港媽祖的出巡日子，朝天宮也都會排定兩天的「路關」行程，由龐大陣頭和神轎隊組成的出巡隊伍須依「路關」的路線進行遶境，從3月19日上午出廟南巡到嘉義南港村後，下午回到北港遶境，傍晚入廟稍作休息，晚上再出廟，當晚通常都會延至20日的接近清晨才入廟。

盡管走完19日的行程，神轎隊數百名轎班成員，經過一天一夜鞭炮大轟炸，已疲憊不堪，但幾乎沒時間休息，20日上午馬上又得趕著出廟進行第二天北巡的行程，因隊伍龐大加上鞭炮量多，每年都無法按既定時間入廟，所以通常20日的行程都會拖到21日的凌晨或清晨才結束。

今天接近清晨神轎隊才入廟，休息沒多久，今天清晨7時15分隊伍再度出發，「不是清晨就結束了嗎？」許多專程到北港參觀迓媽祖的遊客感到驚訝，尤其部分外國人士看到神轎隊員，經過天兩夜鞭炮被炸得全身黑麻麻，但仍挺起精神繼續「吃炮」向前行，宛如戰場勇敢的戰士，無不豎起母指稱讚台灣人信仰的精神，網友也不斷貼文感謝轎伕的神勇與辛勞。