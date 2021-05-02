阿里山限定！林管處推圖鑑收錄120種以阿里山命名植物

林務局嘉義林區管理處推出新書「以阿里山之名-植物圖誌」，內容圖文並茂，書中打破過往圖鑑風格，除了圖鑑說明外，另附上每則植物發現的小故事，別出心裁的巧思引人入勝。

圖誌作者張坤城表示，在臺灣以「地名」命名的植物，除了「臺灣」之外，其次就是以「阿里山」為名的植物，其中介紹的53種更是屬於臺灣特有種，是極具代表性的原生植物。

張坤城說，此次圖誌有別以往圖鑑，除了圖文並茂呈現以阿里山為名的120種植物外，另附錄有植物發現歷史，從日據時代植物學家發掘植物的艱辛，到近代利用科學方法破譯台灣特有種植物，書中還特製的歷史年代表拉頁，讓民眾能一窺台灣植物發展史。

而這次負責文創商品的新銳設計師Hanna，以自然森林色系作為主色調、搭配繽紛多樣以阿里山之名植物與遊樂區常見動物製成4款文創商品，一推出便讓民眾頻頻敲碗、詢問度破表。

嘉義林管處處長張岱表示，透過新書與文創商品共同發表，打入年輕族群的市場，讓大家增加探索森林的樂趣，更可讓民眾知道自然與人類之間是沒有距離。透過圖誌出版，讓民眾藉由書中豐富的寫真照片認識這些名為「阿里山」的嬌客，引發大家對自然探索及對植物的喜愛，更進一步保護森林生態。

「以阿里山之名-植物圖誌」，除了在遊客中心的自動販賣機販售，國家書店(含網路書店)、五南文化廣場(含網路書店)等可查詢下單購買，林管處也額外加碼首刷圖誌1000本均免費贈送DIY貼紙化妝包。