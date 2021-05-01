公私協力 完成台南新市區南144線潭永橋改建

連接台南新市、山上兩地的潭永橋，因橋面較低每遇風災豪雨來襲，水淹至橋面險象環生。在嘉邑行善團等地方社團捐助484萬元，改建工程趕在汛期前完工，今天舉行通車典禮。

當地居民今天和台南市長黃偉哲，以及市議員陳碧玉、林志聰及李偉智等人一起步行新建橋梁，場面溫馨熱鬧。黃偉哲表示，南144線北接南177線、南接都會區北外環道路，潭永橋改建完成後提升排水、防洪效果，更方便果農農產品外運及居民生活品質便利安全。

且串連新市區、山上區等地區，提升整體經濟、物流、運輸環境及休閒觀光發展，大大促進地方繁榮及提供更便捷生活圈的交通路網。

潭永橋位於新市區南144線跨那拔林溪，依工務局新建工程科資料，橋身原為兩孔箱涵，寬度為8公尺、長度15公尺；因常遇大雨淹水就封閉，影響民眾通行安全，經評估有改建必要。

改建工程總經費新台幣7080萬元。其中，市府向經濟部水利署爭取1700萬元，另外社團法人嘉義市嘉邑行善團、台南市陽光愛心會、台南市同心協力家族共同捐助484萬元，共2184萬元經費挹注市庫公帑，其餘4896萬元由市府負担。

改建工程自民國108年11月15日開工，去年7月10日完工；引道工程自109年8月10日開工，今年4月底完工。改建後採雙跨預力型梁橋，新橋寬9公尺、長66公尺，與原有橋身相較大大增加排水容量，另有引道長414公尺、總長度480公尺。