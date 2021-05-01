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足跡曝光！諾富特確診女員工曾赴中壢大潤發 業者說話了

台南3大水庫蓄水跌破1億噸 市府：RO再生水可比自來水

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南鼓勵使用再生水。圖／經發局提供
台南鼓勵使用再生水。圖／經發局提供

台南水情持續嚴峻，為避免進入供五停二階段，台南市政府推動各項水資源因應方案，協調水車運送再生水至有需求的加油站，13家業者提再生水運送需求申請，共運送56噸再生水至13家加油站，解決洗車服務問題。 

另協助因停止營業受影響店家申請減徵房屋稅及協助受減班休息勞工參加職業訓練充電方案，至30日止共有22人提出職業訓練充電需求，目前受訓課程已由勞工局安排中。

台南市政府表示，近日雖有明顯降雨，但仍無法立即解除旱象，截至4月30日止轄內3大水庫總有效蓄水量為9722.38萬立方公尺，其中曾文水庫有效蓄水率8.91% （蓄水量4541萬立方公尺），烏山頭水庫蓄水率42.28% （蓄水量3330萬立方公尺），南化水庫有效蓄水率20.35% （蓄水量1851.38萬立方公尺）。

在以民生用水優先的原則下，呼籲洗車業者可多利用RO再生水進行洗車，目前安平與永康再生水廠每日可提供800噸經過五道處理過濾程序的RO再生水，其水質已超過自來水達製程等級用水，使用於洗車是無須顧慮的。

台南市政府指出，台南在2月25日進入水情橙燈階段，經節水宣導後，工業與非工業類別每日節水量約10萬噸，共節水640萬噸，節水達約24.4%，全市19口抗旱井每日可提供3萬噸的水量支援工業及民生次級用水使用。

另找到3處工地地下水源，每日共可提供約1300噸，自來水公司派人去進行水質檢測，發現水質良好且沒有汙染，近日內也將建置RO淨水設備處理，增加民生用水，呼籲全體市民一同節水抗旱，在旱象尚未解除之前，多加利用再生水源，共同抗旱。

台南鼓勵使用再生水。圖／經發局提供
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南化水庫 抗旱 水質

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