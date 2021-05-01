避免供五停二 台南2個月節水640萬公噸

水情嚴峻，台南2月25 日水情燈號進入減量供水的橙燈，如今全力避免供五停二，市府今天統計，台南工業及非工業節水已達640萬公噸，節水率24.4%。

台南市政府經濟發展局今天指出，台南水情持續嚴峻，為避免進入供五停二階段，市府積極部署各項水資源因應方案，以確保整體民生及產業用水無虞。

目前，市府除協助因停止營業受影響店家申請減徵房屋稅及協助受減班休息勞工參加職業訓練充電方案，也協調水車依登記順序運送再生水至有需求的加油站。

截至4月30日，台南共有22人提出職業訓練充電需求，受訓課程已由勞工局積極安排中；另有13家業者提出再生水運送需求申請，共運送56公噸再生水至13家加油站，以解決加油站業者解決無足夠水源提供洗車服務的問題。

經發局人員表示，近日雖有明顯降雨，但仍無法立即解除旱象，截至4月30日，台南轄內3大水庫有效蓄水量共9722.38萬公噸，其中曾文水庫蓄水率8.91%，有效蓄水量4541萬公噸，烏山頭水庫蓄水率42.28%，有效蓄水量3330萬公噸，南化水庫蓄水率20.35%，有效蓄水量1851.38萬公噸。

經發局人員說，在以民生用水優先原則下，洗車業者可多利用RO再生水進行洗車，安平與永康再生水廠每天可提供800公噸經5道處理過濾程序的RO再生水，水質超過自來水達製程等級用水，洗車是無須顧慮的。

市府表示，台南2月25日進入橙燈，經節水宣導後，工業與非工業類別每天節水量約10萬公噸，共節水640萬公噸，節水約24.4%。全市19口抗旱井每天可提供3萬公噸水量支援工業及民生次級用水。

此外，台南也找到3處工地地下水源，每天共可提供約1300公噸用水，台灣自來水公司已檢測認為水質良好又沒有污染，近日內將建置RO淨水設備處理，以增加民生用水。