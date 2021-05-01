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台南佳里模範媽媽最高齡94歲 身體硬朗子孫滿堂令人羨

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市佳里區公所今天表揚16位各里模範母親。圖／佳里區公所提供
台南市佳里區公所今天表揚16位各里模範母親。圖／佳里區公所提供

台南佳里區公所今天舉辦模範母親表揚活動，受表揚最高齡者是海澄里王陳歛，今年94歲，身體硬朗，精神飽滿，兒孫滿堂偕同參與，家庭和樂溫馨，令人欣羨。

另外六安里模範母親徐黃素貞媽媽及忠仁里楊李淑媽媽的家屬，自製「我阿嬤，我驕傲」、「媽媽是我的人生導師」、「老婆，我愛你」、「媽媽，我的偶像」、「媽媽，我愛您」等標語，傳達對孫子對阿嬤、兒女對媽媽、先生對老婆的心意，十分吸晴。

區長朱雅宏代表市長黃偉哲頒發賀匾予每一位模範母親，祝福每一位模範母親身體健康、家庭和樂，看到攜家帶眷的來到活動會場，接受大家的祝福，就是我們辦理表揚活動的最大意義。

今天邀請「東區婆媽手語班」帶來精彩演出，以「天下的媽媽都是一樣的」進行手語歌帶動跳，邀請模範母親及眷屬及來賓一起動動手腳，活絡筋骨，大家跟著手語老師律動，接著為「祈禱」、「心肝寶貝」二首歌；並準備在地產業彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠的西點餐盒贈送給模範母親。

今年代表佳里接受市府表揚的慈暉媽媽為建南里林陳貴蓮。林陳貴蓮婚後與丈夫努力持家，侍奉雙親與公婆盡心盡孝，育有4名子女。在子女們皆成家立業後，更將心力轉投注社會公益，退休後每天都到郵局擔任志工，時數已累積超過3000小時。也擔任社區環保志工、寺廟法會義工等。

各里模範母親代表名單如下：建南里林陳貴蓮；六安里徐黃素貞；東寧里吳黃淑美；忠仁里楊李淑；南勢里吳月時；鎮山里蔡陳來花；安西里吳愉悧；文新里許林絹；民安里許陳金梅；子龍里徐秋娟；佳化里蘇蔡寶金；營溪里莊林銀片；海澄里王陳歛；下營里王慧婷；佳興里孫蔡悅；塭內里陳黃柳鎮等16位。

台南市佳里區公所今天表揚模範母親，家屬陪同出席和樂融融。圖／佳里區公所提供
台南市佳里區公所今天表揚模範母親，家屬陪同出席和樂融融。圖／佳里區公所提供
台南市佳里區公所今天表揚模範母親，安排模範媽媽們一起手語表演。圖／佳里區公所提供
台南市佳里區公所今天表揚模範母親，安排模範媽媽們一起手語表演。圖／佳里區公所提供
台南市佳里區公所今天表揚模範母親，家人自製標語令人會心一笑。圖／佳里區公所提供
台南市佳里區公所今天表揚模範母親，家人自製標語令人會心一笑。圖／佳里區公所提供

模範母親 手語

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