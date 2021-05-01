模範媽媽帶兒子突破逆境 創立「達美樂獎學金」助學子

嘉義市今日舉行110年模範母親表揚大會，市長黃敏惠強調幸福城市基礎，是每個家庭辛苦的媽媽，她與議長莊豐安也為90歲模範母親劉吳梅擦護手霜，象徵「愛老虎油(I love you)」；模範母親林素芬帶孩子奮發向上，孩子事業有成後她並叮囑成立「達美樂嘉義市獎助學金」幫助學子。

嘉義市模範母親表揚大會，今天上午在港坪運動公園體育館舉行，市長黃敏惠、議長莊豐安、立委王美惠及多名議員都到場，向15位模範母親、6位慈馨媽媽道賀，得獎模範媽媽家人都開心獻花，全家合影留下最珍貴難忘照片。

黃敏惠表示，每個媽媽背後都有故事，更造就家庭幸福與子女成就。嘉義市能拿下幸福城市第1名，因為我們有最好的媽媽，媽媽就是幸福製造者，身為「勇媽」從每位媽媽身上學到媽媽的勇敢，這是守護我們的重要力量，在此祝福天下所有媽媽母親節快樂。

模範母親林素芬在家排行老大，自小擔起照顧弟妹責任，亦協助祖母清洗鄰里衣服，與丈夫吳長池婚後育有二男一女，夫妻開設餐廳不幸遇到石油危機、畫上句點，先生也因病離世，雙重打擊之下，林以家庭代工賺取微薄工資撫育孩子，帶孩子奮發向上走出低潮，長子吳旻融開多家披薩店後，因母親叮囑回饋社會，成立達美樂嘉義市獎助學金，鼓勵成績優異學子。