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模範媽媽帶兒子突破逆境 創立「達美樂獎學金」助學子

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
模範母親賴張玉枝(左三起)助夫婿城隍廟董事長賴永川，在東市場開設中藥房，長期協助在城隍廟服務。記者卜敏正／攝影
模範母親賴張玉枝(左三起)助夫婿城隍廟董事長賴永川，在東市場開設中藥房，長期協助在城隍廟服務。記者卜敏正／攝影

嘉義市今日舉行110年模範母親表揚大會，市長黃敏惠強調幸福城市基礎，是每個家庭辛苦的媽媽，她與議長莊豐安也為90歲模範母親劉吳梅擦護手霜，象徵「愛老虎油(I love you)」；模範母親林素芬帶孩子奮發向上，孩子事業有成後她並叮囑成立「達美樂嘉義市獎助學金」幫助學子。

嘉義市模範母親表揚大會，今天上午在港坪運動公園體育館舉行，市長黃敏惠、議長莊豐安、立委王美惠及多名議員都到場，向15位模範母親、6位慈馨媽媽道賀，得獎模範媽媽家人都開心獻花，全家合影留下最珍貴難忘照片。

黃敏惠表示，每個媽媽背後都有故事，更造就家庭幸福與子女成就。嘉義市能拿下幸福城市第1名，因為我們有最好的媽媽，媽媽就是幸福製造者，身為「勇媽」從每位媽媽身上學到媽媽的勇敢，這是守護我們的重要力量，在此祝福天下所有媽媽母親節快樂。

模範母親林素芬在家排行老大，自小擔起照顧弟妹責任，亦協助祖母清洗鄰里衣服，與丈夫吳長池婚後育有二男一女，夫妻開設餐廳不幸遇到石油危機、畫上句點，先生也因病離世，雙重打擊之下，林以家庭代工賺取微薄工資撫育孩子，帶孩子奮發向上走出低潮，長子吳旻融開多家披薩店後，因母親叮囑回饋社會，成立達美樂嘉義市獎助學金，鼓勵成績優異學子。

模範母親賴張玉枝自幼家境不富裕，為分擔父母家計，國小畢業就放棄就學機會，幫父母在田裡放牛務農，亦曾於產科診所任助產護理多年，接生過許多孩子，與夫婿賴永川共結連理後，肩負照顧夫家及子女重擔，並協助先生在東市場開設經營中藥房迄今，也長期協助其擔任城隍廟董事職務，對於宗教與公益事業付出良多。

嘉義市長黃敏惠(左)、議長莊豐安共同頒獎，為最高齡模範母親擦護手霜，祝賀母親節快樂。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(左)、議長莊豐安共同頒獎，為最高齡模範母親擦護手霜，祝賀母親節快樂。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(左)、議長莊豐安共同頒獎，向每一位模範媽媽祝賀母親節快樂。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(左)、議長莊豐安共同頒獎，向每一位模範媽媽祝賀母親節快樂。記者卜敏正／攝影
黃敏惠(右二起)稱讚模範母親林素芬帶孩子奮發向上，孩子事業有成後，成立「達美樂嘉義市獎助學金」幫助學子。記者卜敏正／攝影
黃敏惠(右二起)稱讚模範母親林素芬帶孩子奮發向上，孩子事業有成後，成立「達美樂嘉義市獎助學金」幫助學子。記者卜敏正／攝影
立委王美惠今天也到會場，向每一位模範媽媽祝賀母親節快樂。記者卜敏正／攝影
立委王美惠今天也到會場，向每一位模範媽媽祝賀母親節快樂。記者卜敏正／攝影

模範母親 嘉義

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