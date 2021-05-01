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台南「行動醫院」連辦4場 明天到仁德醫師免費全身健檢

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
仁德衛生所三年前曾在德南國小舉辦行動醫院活動，當時民眾大排長龍參加。圖／衛生所承辦人童麗霞提供
仁德衛生所三年前曾在德南國小舉辦行動醫院活動，當時民眾大排長龍參加。圖／衛生所承辦人童麗霞提供

台南市仁德區衛生所結合衛生局開辦4場「行動醫院」免費健檢活動，明天第一場在仁德區德南國小活動中心，強調「特別聘請專業醫師免費健康檢查」；衛生所表示，為了避免排隊人潮太多，建議60歲以上的長者7點到8點間到場、50到59歲的8到9點、40到49歲的民眾九點半左右到場。

承辦人員童麗霞表示，要參加的台南市民眾8小時以前進食、因為要照X光避免穿戴有亮片串珠衣服，並請攜帶健保卡，戴口罩、環保杯還有筆到場先掛號。衛生所還會在文賢國中、長興國小、仁德國小等地舉辦，將會再事先公告。

檢查的項目有血糖、肝腎功能、尿酸、高低密度脂蛋白、膽固醇、三酸甘油酯、尿蛋白、視力及大腸、口腔、子宮頸、肝癌、乳癌等五大癌症篩檢；另外有B、C型肝炎、握力等免費檢查，若本身為B肝帶原、肝功能異常，將提供病毒量檢測、肝癌胎兒蛋白等相關檢查。

衛生所 肝癌 健保卡

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