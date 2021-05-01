6位勇敢面對困境自強媽媽 今獲台南市婦幼關懷協會表揚

台南市婦幼關懷協會今天舉辦「慈母心、婦幼情」自強媽媽表揚大會，表揚林黃錦秀、林黃雅雯、張雪紋、蔡郁婷、劉若秀等6名在困境中打拚、不屈不撓的自強媽媽。

受表揚的永康區劉若秀來自印尼，兒子陳俊宇同台受獎，新住民來台除文化生活風情不同要適應，教育下一代更難，她靠擔任保母臨託及手工，撫養一對兒女不簡單；兒子俊宇10年前開始接受協會認養，更是扶助學童中優秀的孩子，從國中到高中成績一直名列前芧，高中畢業後也順利考上高雄科技大學，但因家庭經濟因素和媽媽的考量他通勤不用住宿減少費用支出。

協會指出，創會長王麗情和前理事長沈美亨得知馬上率領理監事跟俊宇的媽媽溝通協調，用鼓勵工讀及申請獎學金補助方式解決生活上開銷，才讓媽媽同意讓他去住宿，並好好把時間放在課業上學習，並聯絡校方同意給他工讀、申請獎學金機會。