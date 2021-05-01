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台南大內區公所表揚模範母親 阿公阿嬤演出祝賀

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南大內區公所表揚模範母親。圖／公所提供
台南大內區公所表揚模範母親。圖／公所提供

台南市大內區公所今天舉辦熱鬧的親子活動、表揚模範母親，讓媽媽們度過一個溫馨難忘的母親節。

活動中表揚10位慈暉母親：石湖里楊陳春；內郭里陳秀芬；內江里楊陳惠香；石城里葉春桃；石林里楊金葉；大內里楊文蘭；環湖里王葉秀薇；頭社里陳麗金；曲溪里施郭玉絲；二溪里郭秀桃。由大內區長李義隆代表市長黃偉哲贈給每位模範母親匾額及禮品，各里里長、立委及議員到場祝賀。

石林里楊金葉代表接受市府表揚，她84歲性格開朗樂觀，隨時笑臉迎人，育有五名子女，各具良好的品德與教養，丈夫3年前中風行動不便，不離不棄的在旁照顧，結褵61年來彼此相互扶持，至今仍是鶼鰈情深，子女雖各自成家立業，仍經常回來陪伴兩老，楊女士對子女教養盡責、為家庭犧牲奉獻、無怨無悔之精神，堪為子女楷模、足為地方表率。

活動由環湖社區發展協會8、90歲阿公阿媽組成的「環湖不老打擊樂團首次登台」表演祝賀。中場以默契大考驗增進親子間互動及親密感，讓現場媽媽們笑到闔不攏嘴，也使活動現場洋溢著溫馨歡樂的氣氛。

台南大內區公所表揚模範母親。圖／公所提供
台南大內區公所表揚模範母親。圖／公所提供
台南大內區公所表揚模範母親，阿公阿嬤演出祝賀。圖／公所提供
台南大內區公所表揚模範母親，阿公阿嬤演出祝賀。圖／公所提供
台南大內區公所表揚模範母親。圖／公所提供
台南大內區公所表揚模範母親。圖／公所提供

模範母親 親子

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