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台南歸仁區公所表揚慈暉媽媽、自強媽媽慶祝母親節
台南市歸仁區公所今天舉辦母親節感恩表揚活動，「感謝母親對家庭無怨無悔付出並讚揚母親的慈愛與貢獻」，表揚21里的慈暉媽媽及歸南里推薦的自強媽媽，台南市洗腎人協進會推薦慈暉媽媽；區長魏文貴代表頒贈獎牌、贈送紀念品。
魏文貴表示，期望透過公開表揚，將母親偉大的精神傳揚下去，讓子女們重視母親的辛勞並且珍惜這份愛，提醒大家在生活忙碌之餘，仍要記得多多陪伴母親。
慈暉媽媽：南保里王林緞、南保里陳蘇双春(台南市洗腎人協進會推薦)、南興里黃秀鈿、後市里翁黃金玉、六甲里林葉安心、 歸南里黃金柳、大潭里鄭劉秀伴、武東里葉麗琴、八甲里陳張金 藩、七甲里黃宸瑩、媽廟里張清蕊、文化里王謝秀香、大廟里康 黃彩雲、西埔里柯淑蓮、歸仁里陳秀枝、許厝里蔡依融、辜厝里 張蔡罔留、新厝里陳鍾翠花、看東里楊丁秀枝、看西里楊劉阿月、 崙頂里徐歐玉春、沙崙里蔡陳梅花。
自強媽媽：歸南里許寶聯。
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