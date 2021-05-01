快訊

諾富特重症主管與華航機師交互傳染 指揮中心曝疫情時間點

侯友宜批指揮中心嚴重疏忽 陳時中強硬回4個字

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南歸仁區公所表揚慈暉媽媽、自強媽媽慶祝母親節

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
歸仁區公所邀請模範母親共聚一堂、熱鬧表揚，里長來共襄盛舉。記者周宗禎／攝影
歸仁區公所邀請模範母親共聚一堂、熱鬧表揚，里長來共襄盛舉。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁區公所今天舉辦母親節感恩表揚活動，「感謝母親對家庭無怨無悔付出並讚揚母親的慈愛與貢獻」，表揚21里的慈暉媽媽及歸南里推薦的自強媽媽，台南市洗腎人協進會推薦慈暉媽媽；區長魏文貴代表頒贈獎牌、贈送紀念品。

魏文貴表示，期望透過公開表揚，將母親偉大的精神傳揚下去，讓子女們重視母親的辛勞並且珍惜這份愛，提醒大家在生活忙碌之餘，仍要記得多多陪伴母親。

慈暉媽媽：南保里王林緞、南保里陳蘇双春(台南市洗腎人協進會推薦)、南興里黃秀鈿、後市里翁黃金玉、六甲里林葉安心、 歸南里黃金柳、大潭里鄭劉秀伴、武東里葉麗琴、八甲里陳張金 藩、七甲里黃宸瑩、媽廟里張清蕊、文化里王謝秀香、大廟里康 黃彩雲、西埔里柯淑蓮、歸仁里陳秀枝、許厝里蔡依融、辜厝里 張蔡罔留、新厝里陳鍾翠花、看東里楊丁秀枝、看西里楊劉阿月、 崙頂里徐歐玉春、沙崙里蔡陳梅花。

自強媽媽：歸南里許寶聯。

歸仁區公所邀請模範母親共聚一堂、熱鬧表揚，市議員許又仁（右）、鄭佳欣（左）來到賀。圖／看東里長王正慎提供
歸仁區公所邀請模範母親共聚一堂、熱鬧表揚，市議員許又仁（右）、鄭佳欣（左）來到賀。圖／看東里長王正慎提供
歸仁區公所邀請模範母親共聚一堂、熱鬧表揚。記者周宗禎／攝影
歸仁區公所邀請模範母親共聚一堂、熱鬧表揚。記者周宗禎／攝影
歸仁區公所邀請模範母親共聚一堂、熱鬧表揚，親友拍照留念。記者周宗禎／攝影
歸仁區公所邀請模範母親共聚一堂、熱鬧表揚，親友拍照留念。記者周宗禎／攝影

洗腎 埔里

延伸閱讀

香菇丸買一送一 台中第五市場義賣千斤魚丸做公益

台南「龍崎竹好-搏杯旺旺萊」母親節表揚大會熱鬧登場

麗寶Coupon券大放送 母親節檔期業績估增3成

搶攻母親節檔！兆豐銀推百貨刷卡額外回饋 跨店嘛ㄟ通

相關新聞

乾旱蓮花田減120公頃 台南白河蓮花季今登場賞花看這裡

台南白河蓮花季今天在白河蓮花公園開幕，今年受到乾旱停灌影響，栽種面積比去年減少120公頃，僅有170公頃左右，玉豐里蓮花...

全大會預估逾3萬人潮湧入台南 80店家祭優惠

今年全國大專校院運動會將在5月14日到18日於台南登場，共有跆拳道、桌球、體操等18項目，台南市觀光旅遊局預估，將超過3...

模範媽媽帶兒子突破逆境 創立「達美樂獎學金」助學子

嘉義市今日舉行110年模範母親表揚大會，市長黃敏惠強調幸福城市基礎，是每個家庭辛苦的媽媽，她與議長莊豐安也為90歲模範母...

台南「行動醫院」連辦4場 明天到仁德醫師免費全身健檢

台南市仁德區衛生所結合衛生局開辦4場「行動醫院」免費健檢活動，明天第一場在仁德區德南國小活動中心，強調「特別聘請專業醫師...

6位勇敢面對困境自強媽媽 今獲台南市婦幼關懷協會表揚

台南市婦幼關懷協會今天舉辦「慈母心、婦幼情」自強媽媽表揚大會，表揚林黃錦秀、林黃雅雯、張雪紋、蔡郁婷、劉若秀等6名在困境...

台南大內區公所表揚模範母親 阿公阿嬤演出祝賀

台南市大內區公所今天舉辦熱鬧的親子活動、表揚模範母親，讓媽媽們度過一個溫馨難忘的母親節。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。