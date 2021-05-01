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全大會預估逾3萬人潮湧入台南 80店家祭優惠
今年全國大專校院運動會將在5月14日到18日於台南登場，共有跆拳道、桌球、體操等18項目，台南市觀光旅遊局預估，將超過3萬人來參與體育盛事，邀請南市逾80家精選店家從即日起到5月31日，在餐飲、住宿、遊玩、購物、交通等各方面祭出優惠，為來自全台各地的選手、教練及裁判等賽事人員加油打氣。
台南市長黃偉哲說，市府特邀在地知名店家祭出多項好康優惠給參與運動會的選手及賽事工作人員，另外也安排選手及賽事人員專屬的城市散步導覽解說服務，讓選手及賽事工作人員在激烈賽事之餘，能夠舒緩身心，來趟散步輕旅行。
觀旅局長郭貞慧表示，全大運在近40年後，再次回到台南舉辦，選手、教練、裁判、工作人員及陪同的親朋好友共同來台南，估計有超過3萬人參與此次體育盛事。觀旅局特別邀請在地逾80家知名商家，如度小月擔仔麵、台南大員皇冠假日酒店、窄門咖啡、韓金婆婆日式布丁奶酪等，從5月1日至5月31日，推出各種好康優惠，只要出示選手證、教練證、裁判證或工作人員相關證件，在「食宿遊購行」各方面給予選手最充足的加油打氣，歡迎提前到台南旅遊，做最充足的準備。
詳細優惠店家及優惠內容可到「台南旅遊網」查詢，觀旅局也特別製作「優惠店家google地圖」，可直接從google地圖直接搜尋。
市府也特別規畫選手及賽事人員專屬的導覽行程，路線分別為「夢想，放心飛勇於追（府城藝文踅街趣）」、「英豪輕言不放棄（府城歷史散步孔廟線）」、「百折不撓火力全開（安平南岸路線）」、「運動不止生命不息（老屋，老店，老生活）」，5月14日至5月17日共4條路線，一日一場，由專業導覽員帶領深度了解台南，可查詢「台南旅遊網」。
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