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乾旱蓮花田減120公頃 台南白河蓮花季今登場賞花看這裡

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南白河蓮花季今天登場，目前以蓮花公園以南林初埤一帶盛開約5成。記者吳淑玲／翻攝
台南白河蓮花季今天登場，目前以蓮花公園以南林初埤一帶盛開約5成。記者吳淑玲／翻攝

台南白河蓮花季今天在白河蓮花公園開幕，今年受到乾旱停灌影響，栽種面積比去年減少120公頃，僅有170公頃左右，玉豐里蓮花公園會場旁邊就是一大片的蓮田美景，今天有兒童寫生比賽，遊客入場要量體溫、載口罩及噴酒精消毒，落實防疫工作。

之前蓮花發生缺水灌溉情況，市政府協調農田水利署嘉南農田管理處啟動8口抗旱水井因應，讓蓮花生長順利，日前下雨後，水情較獲得紓解，林初埤一帶盛開約5成，蓮花公園花開才1成，也有蓮農最近才栽種，希望6月汛期能夠有雨水挹注拚出產量。

白河蓮花季今天由台南市副市長戴謙、農業局副局長陳仲杰、白河區長董麗華等人開幕，現場展示蓮子大餐和農產展售會，請來白河、鄰近的後壁、東山、六甲等農民、合作社參與行銷團體戰。戴謙說，白河蓮花開了，結合關子嶺等景點，現在來蓮鄉遊玩正當時。

白河區長董麗華說，白河蓮花季活動將持續到7月底，期間公所規畫一系列活動，有蓮鄉話蓮趣畫荷扇、攝影比賽、蓮鄉農村小旅行，公所官方網站設置的「蓮花季專區」，提供查詢交通指引、優惠情報、蓮子餐商家及周邊景點，歡迎各地遊客來白河賞蓮、賞螢、品嘗蓮子餐。上班時間可洽公所農建課（06）6855102

白河蓮田主要分布在詔安、廣安、蓮潭、大竹、馬稠後、林初埤，隔壁的後壁土溝也種不少，主要引用地下水。以詔安一帶種植約60公頃較集中，以蓮花公園以北較早種植，目前盛開5成也較美，以南就要過一陣子才會盛開，至消費者關切蓮子價格是否上漲，蓮農表示要視6月蓮子產量及市場消費力才會決定。往年剝好的蓮子一台斤330元至380元，今年預估350元起跳。

白河蓮田最盛時曾達400多公頃，因農村人口老化，去年好不容易種植約290公頃，今年又因停灌休耕，缺水下，蓮田大幅縮減至170公頃，產業大受影響，市府農業局表示，白河公所及農會共同向蓮農宣導停灌補助、節（蓄）水設施補助、輔導栽培管理及建立白河蓮子、蓮藕品牌與防偽標章等措施，協助蓮農提高在地蓮花產業價值鏈。

台南白河蓮花季今天登場，目前以蓮花公園以南林初埤一帶盛開約5成。記者吳淑玲／翻攝
台南白河蓮花季今天登場，目前以蓮花公園以南林初埤一帶盛開約5成。記者吳淑玲／翻攝

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