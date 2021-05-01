台南百年民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」熱鬧傳承
台南市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」是新豐地區、新化、東區後甲及安南區土城等陳姓庄頭傳承百餘年的民俗信仰活動，每年農暦2月15日祭祖典禮及食祖佛酒平安宴活動，今天在原值東庄頭仁德太子廟明直宮廟前廣場辦食祖佛酒平安宴，會中跋桮產生新的值東庄頭由歸仁大學庄頭跋得。
今天上午7點迎請陳聖祖隊伍從歸仁保西代天府、潁川家廟出發，由歸仁大學潁川陳氏宗親會理事長陳永財、總幹事陳育成、爐主陳方如芬等率隊前來仁德太子廟，由太子里陳聖祖宗親會會長陳隆讚、總幹事陳宗欽、原爐主陳明德等宗親迎接，歸仁大學宗親出動前導車、路關旗、市定民俗路關頭布旗、轎前鼓、轎前鑼、轎前吹、北管、金獅陣、官將首、電音三太子、舞獅、王馬、大轎及境主廟保西代天府三老爺聖駕、管理委員會主委陳黃素卿率眾委員及今日隨香人員近千位浩隊伍浩蕩蕩前來仁德太子廟迎請陳聖祖。
迎請隊伍先往仁德太子廟原值東爐主處迎接，再前往明直宮辭駕，回程參拜岳王廟後，再返回歸仁大學新值東爐主家、歸仁保西代天府等參拜後，下午於潁川家廟舉行安座大典，完成迎請回鑾儀式。
陳永財理事長表示，今天正逢潁川家廟主祀神天上聖母提早祝壽，也是大學庄頭一年一度的擔餅日，擔餅歷史也超過百年，又適逢迎請陳聖祖及天上聖母聖誕祝壽、平安宴，連遠在澎湖嵵裡的族親也來共襄盛舉，讓地方庄頭一整天熱鬧滾滾。
大灣陳姓宗親會顧問陳宏田指出，歸仁大學潁川家廟是忠順聖王會各庄頭奉祀陳聖祖的祖廟，今年跋回歸仁大學也算是回祖家，傳承百餘年的輪祀活動，百年來有歷史紀錄值東庄頭在歸仁大學，自日本昭和13年(1938年)至今有12次回祖廟庄頭，希望陳聖祖繼續輪值在此護佑宗親庇佑萬民。
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