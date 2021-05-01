台南「龍崎竹好-搏杯旺旺萊」母親節表揚大會熱鬧登場

2021年台南鳳梨好筍季產業文化活動「龍崎竹好-搏杯旺旺萊」，今天在龍崎文衡殿舉行；龍崎區公所規畫農特產美食攤位展售當季鮮果，還有田間採果樂、竹筍分級展示、削鳳梨大賽、鳳梨套圈圈、竹筍風鈴彩繪及搏杯旺旺萊等多項趣味競賽，龍崎文衡殿也特別捐贈蘋果IPad 及任天堂Switch作為搏杯旺旺萊的大獎。

龍崎區公所也結合母親節，表揚龍崎區8位模範母親，還有龍崎永續發展協會、龍興社區發展協會和龍崎國小的小朋友為各位媽媽獻上竹響板、熱舞籃球、絲竹樂及武術等精彩表演。龍崎區長顏振羽表示，歡迎大家帶著媽媽搭公車、來龍崎，品嘗微酸香甜的鳳梨鮮果和甘脆清甜的綠竹筍，過個甜甜的母親節。

市長黃偉哲表示，他對優質的龍崎綠竹筍深具信心，除了白嫩鮮甜又多汁，不用再加美乃滋的甘脆綠竹筍之外，龍崎還有竹炭、竹醋液等相關加工製品，深受大眾歡迎。推廣鳳梨多元加工產品也是市府努力目標，歡迎大家利用週末安排到臺南輕旅行。