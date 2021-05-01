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超震撼120箱鞕炮一次炸 北港媽祖出巡轎伕精神感人
台灣三大炮之一的雲林縣北港朝天宮炸轎和犁轎，兩天來震撼演出，30個鞭炮區估計兩天燃放超過千萬元的鞭炮，朝天宮六座神轎組成的遶境隊，除了木雕「祖媽轎」，鞭炮不能近炸只能遠放，其餘從二媽到六媽的5座神轎，數百名神勇轎伕，連炸兩天都不畏退，承襲了北港俗語「愈放愈旺」的重責大任。
北港媽祖出巡延傳百年，每年燃放的鞭炮都以千萬元計，尤其北港生意人傳有古諺「愈放愈旺」，加上各神轎有「呷炮呷愈多保佑愈多」的傳統，所以鞭炮一年比一年放得多，近年來，連許多外縣市的生意人或企業界也都參與鞭炮行列，使北港的炸轎和犁炮，和炸寒單爺及鹽水蜂炮，併稱為台灣三大炮。
因過去北港街道到處都可放鞭炮，加上鞭炮量愈放愈多，不僅清理困難，也有安全之虞，因而北港鎮公所於五年前開始設立鞭炮區，把放鞭炮集中在較寬敞的路段，一方面利於清理炮灰，一方面方便客安全賞炮。
由於去年北港媽祖因疫情停辦，今年復辦使各地湧進放鞭炮的人愈多，炮量也大增，通常炸轎是把1、20箱最多到4、50箱鞭炮置於轎底一次燃放，火光四射，烈熖沖天十分震撼，犁轎則是用古老農具鐵犁烤紅點燃，昨天網路出現六媽神轎一次「吃」120箱鞭炮，可能刷新歷年來記錄，鞭炮堆高及腰相當驚人。
每年參與神轎隊的轎伕，是由來自四面八方的年輕人組成，少則數十人，多則百餘人，這群超強的「紅衫軍」，只要朝天宮媽祖要出巡，他們即主動號召各路人馬成軍，尤其每年農曆3月19、20日兩天的出巡日，從早炸到晚，往往才剛入廟又得趕著出廟，一天睡不到三小時，或有在朝天宮神殿稍作休息，就馬上得出任務，每個人炸得衣破褲裂滿身黑灰，但心情卻愉悅，這種為神明奉獻的精神，令人讚佩，也讓人感受宗教力量的偉大。
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