食農教育有趣好玩 嘉義縣食農教育資源中心揭牌

嘉義縣食農教育資源中心上午在鹿草國小，由縣長翁章梁、立委蔡易餘、鹿草鄉長楊秀玉等各界來賓共同揭牌啟用，翁章梁與小朋友體驗食農教育教材，小朋友笑說，「有趣好玩！」

揭牌典禮後，翁章梁參觀資源中心展示，聆聽學生及青農導覽分享，彼此互動，現場展示各鄉鎮市農會特產、縣府農業處製作教材及互動遊戲、食農教育桌遊教室、鹿草鄉5位百大青農簡介。

場館外設置食農教育闖關活、嘉義縣10項大型食農教育闖關教具、各鄉鎮市農會農特產品及四健會闖關活動、各鄉鎮市青農農作展示等。

為建立教學分享平台、彙整各校成果及整合各方資源，在鹿草國小設置食農教育資源中心，發揮資源提供、計畫整合、成果分享等功能，扎根學生食農教育，也讓民眾看見農民不斷創新能量，看見農業不斷嶄新態樣，實現農工大縣。

「農業是專業、農民是導師」，翁章梁說，推動食農教育2.0，引進在地青農入班與教師協同教學，埋下新農業多元產銷、專業技術的種子，引導學生重新認識農業新價值與可能性，看重農業、看重農民，培養「感謝農民」的素養。