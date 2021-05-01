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南科免費提供廠商抽水澆灌景觀花木 水情嚴峻部分暫停

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南科景觀滯洪池湖水位新低，部分暫停廠商供水。記者周宗禎／攝影
南科景觀滯洪池湖水位新低，部分暫停廠商供水。記者周宗禎／攝影

南科園區20多萬棵喬木還有更多的景觀植物因乾旱面臨威脅。南科管理局開放台南園區景觀滯洪池湖水讓區內廠商抽取使用，有廠商投訴指湖水水位太低、管理局停止供水給廠商；科管局表示，園區內目前還有三處湖泊供水、僅道爺湖已因水位不足抽不到水，暫時停供，全面停止供水或迎曦湖停供的消息都不正確。

管理局水電交通課指出，南科截至今日景觀水車有在迎曦湖、三抱竹湖、堤塘湖3處抽水澆灌；道爺湖已經水位不足抽不到水了。因取水點少1處，等待補水時間增加，整體水車可跑澆水趟數變少。

至於南科門面的迎曦湖目前水位0.75公尺、仍可提供廠商，昨起停供訊息並不正確，迎曦湖水位要到0.5公尺以下，才會暫停供水。

南科湖泊總蓄水量超過160萬立方公尺，水量相當充沛；不過今年乾旱空前，水位創新低、部分即將見底，為避免影響湖內動植物生態，一旦接近呆水位，管理局將暫停廠商取水。

南科迎曦湖水位新低，原本在水中的裝置藝術騰空十分突兀。記者周宗禎／攝影
南科迎曦湖水位新低，原本在水中的裝置藝術騰空十分突兀。記者周宗禎／攝影

南科 滯洪池

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