千萬元打造堪稱國內最貴神轎 北港媽祖出巡首度亮相

被譽為台灣神轎代表作品的雲林縣北港朝天宮百年「祖媽神轎」，雕龍畫棟的古神轎，每年北港朝天宮媽祖出巡都是壓陣的神轎，俗稱「祖媽轎」的前兩座百年神轎均出自台灣薪傳大師之手，深具歷史價值，今年決定暫時除役典藏，改由第三代神轎出巡，這座去年完工的第三代神轎斥資千餘萬元，由16名大師歷經8年打造完成，堪稱國內最昂貴神轎，今年首度出巡亮相，深具匠藝薪傳意義。

北港朝天宮木雕「祖媽神轎」是由漳派木雕大師陳應彬於大正元年（1912年）完成，六角神轎雙層雕飾的鏤空技法，展現了極高的工藝水準，精雕細琢，宛若宮殿縮影，造型工法堪稱台灣之最，曾赴日本參賽榮獲最高技術獎殊榮，如今典藏朝天宮文物館成為「鎮廟神輿」。

朝天宮表示，第1代神轎約60年前停止出巡，典藏於廟內文物館，民國46年延聘北港雕刻師吳居宅和花雕大師李煥美等多位匠師，仿第一代神轎原貌與工法，經8年完工作為祖媽出巡的鸞轎，因整座「祖媽轎」全是木雕打造，不用任何釘器，且集雕工名師之大成，十分珍貴，出巡時不接受鞭炮近炸，去年3代轎完成，今年首度出巡。

祖媽會長吳俊彥說，3代轎是由200多位會員集資千餘萬元，延聘蘇純亮、呂界元、李原和、劉勝和、吳福田等16位知名木雕大師，用台灣烏心石、檜木、牛璋等材質，歷經長達8年，從花柱窗垜到龍雕鳳鸞，每位匠師各司專長，日月雕鑿、精心盡力才完工。