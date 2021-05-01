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影／嘉市府前看浩瀚宇宙星空 移動充氣天文天幕來了

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市天文協會每月第三周周五晚上，將在市府前搭起移動天文天幕，辦天文教育推廣。記者卜敏正／翻攝
嘉義市天文協會每月第三周周五晚上，將在市府前搭起移動天文天幕，辦天文教育推廣。記者卜敏正／翻攝

嘉義市政府、嘉義市蘭潭國小及嘉義市天文協會，昨晚在市府前廣場舉辦「街頭星空教室試映會」，嘉義市副市長陳淑慧與議員、教育處處長林立生等人，進入「6公尺充氣天幕」，透過數位星象投影欣賞美麗星空，未來將於每月第三周周五晚，在市府前辦天文教育推廣。

教育處處長林立生表示，進入6公尺充氣天幕中，就進入星空小宇宙，抬頭仰望就是浩瀚星空。透過移動天幕裡讓孩子們更方便學習、接觸天文，移動天幕未來也將巡迴各校園、在市府廣場前推廣，並增加在地特色天文教學，歡迎更多老師、學生、市民參加。

教育處表示，移動式充氣天幕及數位星象教學設備國問不多，嘉義市的設備是最新最好的，經過多次教育訓練，天文講師們與志工已經能夠在半小時內，將直徑6公尺、高3.4公尺的移動天幕充氣完成，同時設定數位星象投影機，讓大小朋友在天幕內盡情認識浩瀚宇宙。

嘉義市天文協會表示， 未來每個月第三週週五晚間7點鐘開始，市府前廣場會辦天文推廣活動，30分鐘一場、每場30人，展示動態星象影片、春季星空導覽， 每月初會在嘉義市天文協會粉絲網頁公告索票方式。另5月26日當天將出現月全食天文奇景，天文協會也將在蘭潭國小舉辦月全蝕觀賞說明會。

嘉義 蘭潭 月全食

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