聽新聞
test
0:00 / 0:00
火金姑來照路！紫戀梅山鄉瑞里社區品茗賞螢觀星好開心
有「紫色山城」美譽的嘉義縣梅山鄉瑞里村，現在螢光閃閃！正是觀賞螢火蟲好時機！水土保持局與瑞里社區發展協會昨晚在青葉山莊旁，舉辦「紫戀瑞里．靚螢抵嘉螢火蟲季節限定」宣傳活動，帶民眾感受大自然閃閃螢光，淺嘗大阿里山甘甜茶湯，享受在地風味餐，抬頭還可觀賞點點繁星，民眾直呼「愈夜愈美麗！」
瑞里社區以浪漫紫藤花景聞名全國，每年吸引成千上萬遊客朝聖，螢火蟲季登場，小光點飛舞聚集成螢河，飄忽山林小徑及流水間，水保局推薦民眾趁螢火蟲季夜宿瑞里，慢行山間小徑裡，夜賞相互輝映的螢光與星光，舒服又愜意。
昨晚觀光局阿管處處長洪維新、立委陳明文服務處主任簡文化、梅山鄉長林俊謀及多位議員、代表及村長共襄盛舉。洪維新說，阿里山國家風景區螢火蟲種類多達42種，約占全台3分之2，眾多農村社區都推出夜間賞螢導覽及遊程。
瑞里社區發展協會理事長林相卿說，瑞里有遇見彩虹、野薑花溪步道、綠色隧道多處賞螢秘境，現在起，只要入住當地17家特色民宿的民眾，都可免費預約夜間生態導覽及賞螢服務！搭配在地特色美食和品質絕佳高山茶或咖啡飲，享受難忘旅程。
水保局南投分局秘書陳存凱說，瑞里社區對環境保育不遺餘力，才能有豐富自然生態，想了解更多遊賞瑞里的相關訊息，請上臉書搜尋「紫戀瑞里」粉絲專頁，要訂民宿可洽詢瑞里社區發展協會陳小姐0988-097818、茶葉體驗可洽王鼎茶園民宿葉小姐05-2501006、咖啡體驗可洽青葉山莊葉先生0932-807970。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言