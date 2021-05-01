火金姑來照路！紫戀梅山鄉瑞里社區品茗賞螢觀星好開心

有「紫色山城」美譽的嘉義縣梅山鄉瑞里村，現在螢光閃閃！正是觀賞螢火蟲好時機！水土保持局與瑞里社區發展協會昨晚在青葉山莊旁，舉辦「紫戀瑞里．靚螢抵嘉螢火蟲季節限定」宣傳活動，帶民眾感受大自然閃閃螢光，淺嘗大阿里山甘甜茶湯，享受在地風味餐，抬頭還可觀賞點點繁星，民眾直呼「愈夜愈美麗！」

瑞里社區以浪漫紫藤花景聞名全國，每年吸引成千上萬遊客朝聖，螢火蟲季登場，小光點飛舞聚集成螢河，飄忽山林小徑及流水間，水保局推薦民眾趁螢火蟲季夜宿瑞里，慢行山間小徑裡，夜賞相互輝映的螢光與星光，舒服又愜意。

昨晚觀光局阿管處處長洪維新、立委陳明文服務處主任簡文化、梅山鄉長林俊謀及多位議員、代表及村長共襄盛舉。洪維新說，阿里山國家風景區螢火蟲種類多達42種，約占全台3分之2，眾多農村社區都推出夜間賞螢導覽及遊程。

瑞里社區發展協會理事長林相卿說，瑞里有遇見彩虹、野薑花溪步道、綠色隧道多處賞螢秘境，現在起，只要入住當地17家特色民宿的民眾，都可免費預約夜間生態導覽及賞螢服務！搭配在地特色美食和品質絕佳高山茶或咖啡飲，享受難忘旅程。