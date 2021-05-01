阿里山遊樂區水山步道 勞動節重新開放

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區內水山步道，沿線柳杉林相鬱閉，寧靜中伴隨著舊時鐵路是遊樂區，是少為人知的森林秘境，為提升步道療癒成效，嘉義林區管理處進行景觀美質疏伐作業，配合林鐵火車運輸木材期程延至4月底完成，今天勞動節重新開放，吸引許多遊客上山享受森林浴。

嘉義林管處說，水山步道經過疏開樹冠和移除過衰或枯立的林木後，使林木生長空間及林地透光度增加，林下植物茂盛生長，在景觀上更會令人舒暢，人工林整齊、筆直的森林美學值得民眾前往認識與體驗。

從水山線疏伐柳杉、紅檜及台灣扁柏是「阿里山」的木材品牌，運送到觸口貯木場分級堆放來販售，藉由木材初步的分級標售，提供給國內業者除模板材以外不同的用途選項，如文創商品、傢具、建材等森林精品，增加國產木材的利用價值，並配合林產品溯源管理，得標廠商需申請QR-code、CAS、TAP等標章，讓標得的木材有正確的身份可查，因為它是來自「阿里山」的瑰寶。

林管處長張岱說，為提升阿里山森林遊樂區療癒場域，帶給遊客不同五感體驗，針對水山步道上方柳杉林，透由伐除枯立木、危木、生長不良的林木來改善空間配置，騰出林木生長空間、增加林地透光度，間接降低病蟲害發生的風險，達到營造健康森林目的。