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阿里山遊樂區水山步道 勞動節重新開放
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區內水山步道，沿線柳杉林相鬱閉，寧靜中伴隨著舊時鐵路是遊樂區，是少為人知的森林秘境，為提升步道療癒成效，嘉義林區管理處進行景觀美質疏伐作業，配合林鐵火車運輸木材期程延至4月底完成，今天勞動節重新開放，吸引許多遊客上山享受森林浴。
嘉義林管處說，水山步道經過疏開樹冠和移除過衰或枯立的林木後，使林木生長空間及林地透光度增加，林下植物茂盛生長，在景觀上更會令人舒暢，人工林整齊、筆直的森林美學值得民眾前往認識與體驗。
從水山線疏伐柳杉、紅檜及台灣扁柏是「阿里山」的木材品牌，運送到觸口貯木場分級堆放來販售，藉由木材初步的分級標售，提供給國內業者除模板材以外不同的用途選項，如文創商品、傢具、建材等森林精品，增加國產木材的利用價值，並配合林產品溯源管理，得標廠商需申請QR-code、CAS、TAP等標章，讓標得的木材有正確的身份可查，因為它是來自「阿里山」的瑰寶。
林管處長張岱說，為提升阿里山森林遊樂區療癒場域，帶給遊客不同五感體驗，針對水山步道上方柳杉林，透由伐除枯立木、危木、生長不良的林木來改善空間配置，騰出林木生長空間、增加林地透光度，間接降低病蟲害發生的風險，達到營造健康森林目的。
自109年9月1日封閉步道進行施作，砍伐下來的木頭是利用林鐵火車進行運輸集材，別開生面是由蒸汽火車附掛工程列車載運疏伐林木運材經典場景重現，邀請地方文史工作者及在地居民共同參與紀錄，遊客紛紛捕捉難得的畫面，也是此次疏伐的美麗插曲。
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