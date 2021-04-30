南市國土計畫公告 都市計畫區不受影響

台南市國土計畫已經內政部核定，今公告實施，都發局表示，已完成國土計畫法第2階段法定作業，並啟動第3階段國土功能分區圖繪製作業，2025年4月30日完成公告，國土計畫法將全面上路，並作為全市空間發展的指導。

市長黃偉哲表示，台南市國土計畫以「台南宜居城」作發展構想，強調有次序發展，優先利用都市計畫內既有發展用地、原區域計畫法畫定的鄉村區、工業區等，其次為都市計畫農地，最後為非都市土地，兼顧農業和國土保育原則。

市府都發局表示，國土計畫為首次擬訂，為保障地主合法權益，全市的可建築用地都未變更為非可建築用地，強調「山脈河川加強保育，海岸濕地明智利用。」計畫內容依照部分既有環境敏感地區畫設國土保育地區，管制較嚴格為國土保育地區第1類以公有林為主，其次為飲用水水源水質保護區。民眾常詢問的水庫集水區、特定水土保持區等，非屬國土保育地區畫設參考指標。

經農地資源盤查宜維護農地面積約9.3萬公頃，而未來政府的農政資源也將優先投入農業發展地區，營造優質營農環境，提昇農民收益。另外，健全4大都會的公共建設，引導潛力地區有秩序地發展，挹注城鄉發展活力，並落實集約發展。非都市土地有近7千公頃，將視實際發展需要啟動開發利用。未來發展面積約6981公頃，包含新增產業用地、未登記工廠群聚地區、新訂擴大都市計畫等。

南市國土計畫公告實施後，計畫書內的國土功能分區分類圖僅為規畫示意圖，地政局接續將以4年時間完成畫設，屆時將辦理公展及公聽會。法定計畫書可至台南市國土計畫專網(http://spatial-planning.tainan.gov.tw/)下載專區下載。