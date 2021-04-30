旱象空前！南科門面迎曦湖將見底 廠商取水喊停

乾旱持續水情吃緊，南科園區20多萬棵喬木還有更多的景觀也面臨威脅。南科管理局開放南科門面迎曦湖湖水讓園區廠商抽取使用；不料今年乾旱情況實在太嚴重，迎曦湖原本在水中的裝置藝術變成騰空，十分突兀。

南科管理局今表示，迎曦湖水位創新低、即將見底，為避免影響湖內動植物生態，暫停廠商取水。

台南科學園區多年持續種樹，園區種植已20多萬棵樹，還有綠美化景觀的花卉，要維持生命必須定期澆水，今年乾旱嚴重，南科首次因主要蓄水滯洪池迎曦湖水位不斷下降，即將見底；原本園區設在迎曦湖邊的抽水站抽湖水讓所有廠商免費拿來維持景觀花木，今起因水位太低湖內動植物可能死亡，公告停止供水。