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台灣鳳梨日本九州超市上架 黃偉哲拍片掛品質保證

中央社 / 台南30日電

台南市政府與南瀛農產行銷公司成功爭取台灣鳳梨日本九州永旺超市上架，台南市長黃偉哲錄製行銷影片，透過日本的友誼市及媒體播出，向日本民眾宣傳台灣鳳梨好滋味。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南市政府與南瀛農產行銷公司經過3個月的溝通過程，配合與出口商合作，得以進入日本永旺零售集團門市，可望建立長期銷售管道。

黃偉哲表示，台南與日本都曾遭逢地震災難，雙方互相扶持走過重建，也因此有特別深厚的情感，這次在日本九州永旺（Aeon）超市上架的「鳳梨台灣隊」鳳梨，被放置在最顯眼最好的位置，吸引日本顧客的眼光。

台南市政府新聞及國際關係處指出，黃偉哲化身鳳梨代言人錄製行銷影片，為日本民眾介紹鳳梨洗選及包裝流程，對「鳳梨台灣隊」的鳳梨品質掛保證，並親身示範削鳳梨及品嚐鳳梨，希望日本民眾多多支持。

台南市新聞及國際關係處指出，行銷影片將透過台南市的日本友誼市及友好的日本媒體，在日本超過20家平面、電子及網路媒體曝光，並在九州的66家大型商場及181家大型超市電視牆中播出，邀請日本民眾以行動支持台日友好交流。

日本 鳳梨 黃偉哲

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