北港朝天宮斥資千萬元媽祖鑾轎首遶境 信眾圍觀

「北港朝天宮迎媽祖」今天登場，雲林縣北港朝天宮廟前一早擠滿人潮，眾人近距離感受犁炮的震撼，同時斥資新台幣上千萬元的第三代媽祖鑾轎首次出廟，吸引信眾圍觀。

北港朝天宮每年逢農曆3月19日舉辦「北港朝天宮迎媽祖」，去年受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，遶境祈福活動暫停，今年恢復舉行，恰逢連續假期首日，吸引許多人潮前往朝聖，並感受犁炮的威力和震撼。

朝天宮副董事長蔡輔雄接受媒體訪問時表示，今年參加人潮較往多，遶境隊伍長達數公里，預估全部遶境完成至少要超過48小時。

今年遶境中一大亮點是第三代媽祖鑾轎首次出廟，該鑾轎斥資上千萬元，由10多位藝師費時8年半手工打造，鑾轎新亮相吸引許多人圍觀拍照。

除了媽祖祈福遶境，還有為期五天的真人藝閣遊行；雲林縣長張麗善率縣府團隊到朝天宮參與盛會，祈求媽祖庇祐國泰民安、風調雨順，同時為龍鳳閣開光點睛。

張麗善指出，早期藝閣與龍鳳閣都是為答謝神恩增加熱鬧氣氛所準備，帶有酬神、祈福的意義，但隨著產業結構改變與人工不易雇用、工資高漲等因素，龍鳳閣也消失在北港迎媽祖活動中。

北港龍鳳閣有其特殊性，為重現北港龍鳳閣傳統文化的能見度，社團法人雲林縣北港形象商圈發展協會自發性組成打造龍鳳閣團隊，並由藝師陳文智擔任負責人，雲縣府輔導協助，重現北港龍鳳閣風華。