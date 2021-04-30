快訊

等了半年！殉職飛官朱冠甍F-5E座機沉海底 今打撈上岸

韻律體操／瑞莎佛心免費培養台將卻遭抹黑 網點出原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣朴子市寵物認養示範公園啟用 飼主毛小孩開心

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣第2座朴子市寵物認養示範公園啟用，飼主及毛小孩開心。圖／嘉縣府提供
嘉義縣第2座朴子市寵物認養示範公園啟用，飼主及毛小孩開心。圖／嘉縣府提供

嘉義縣政府為宣導民眾認養動物及友善動物，向中央爭取200萬元，分別在新港鄉及海區朴子市，設置全國首座寵物認養推廣示範公園，其中新港鄉元月啟用，朴子市寵物認養示範公園下午啟用，面積458平方公尺，提供毛小孩無憂無慮地盡情玩樂的安全園地。

農委會副處長江文全、議員蔡奇璋、李國勝、朴子市長吳品叡與各里長、立委蔡易餘服務處秘書、農業處副處長李建霖等共同剪綵慶祝。

朴子寵物認養示範公園，位在嘉義客運朴子總站對面環保公園，較新港不同的是，朴子認養公園規畫面積327平方公尺，後續公所增加經費將面積擴大為458平方公尺，園區四周設置金屬圍籬讓毛孩安全自由奔跑。

場內設置浪狀棧道、跨欄等設施供玩耍，還設置洗手台提供清潔及飲水，公園椅也可讓主人舒適休憩，另貼心依犬隻體型，區分為大犬區與小犬區，避免犬隻因體型差異產生不必要衝突。

目前國內都會區普遍設置寵物公園，約有40處，主要集中北部都會區，提供民眾帶毛小孩散步或運動的適合場域，然而非都會區縣市建置率則低，縣內愛狗民眾紛紛反映希望可比照建置。

家畜所說，為減少人犬衝突，宣導飼主依法為寵物完成晶片登記、絕育及施打狂犬病疫苗，飼主也應適當管領寵物，避免棄養衍生後續浪犬過量問題，將配合推廣認養代替購買，未來將利用此場地辦理認養及動物保護宣導，建構友善動物共榮社會。

嘉義縣第2座朴子市寵物認養示範公園啟用，農委會副處長江文全、議員蔡奇璋、李國勝、朴子市長吳品叡與各里長、立委蔡易餘服務處秘書、農業處副處長李建霖等共同剪綵慶祝。圖／嘉縣府提供
嘉義縣第2座朴子市寵物認養示範公園啟用，農委會副處長江文全、議員蔡奇璋、李國勝、朴子市長吳品叡與各里長、立委蔡易餘服務處秘書、農業處副處長李建霖等共同剪綵慶祝。圖／嘉縣府提供
嘉義縣第2座朴子市寵物認養示範公園啟用，飼主及毛小孩開心。圖／嘉縣府提供
嘉義縣第2座朴子市寵物認養示範公園啟用，飼主及毛小孩開心。圖／嘉縣府提供

認養 寵物 朴子

延伸閱讀

降低海洋汙染 嘉義縣補助牡蠣養殖使用環保浮具

讓毛孩善終 高市議員促立專法管理保障

帶毛小孩度假去！3個寵物旅行提案 星級飯店也能毛起來住

吳容輝調升台鹽董座 嘉義縣副縣長陽管處長劉培東接任

相關新聞

北港朝天宮斥資千萬元媽祖鑾轎首遶境 信眾圍觀

「北港朝天宮迎媽祖」今天登場，雲林縣北港朝天宮廟前一早擠滿人潮，眾人近距離感受犁炮的震撼，同時斥資新台幣上千萬元的第三代...

旱象空前！南科門面迎曦湖將見底 廠商取水喊停

乾旱持續水情吃緊，南科園區20多萬棵喬木還有更多的景觀也面臨威脅。南科管理局開放南科門面迎曦湖湖水讓園區廠商抽取使用；不...

北港媽祖出巡炸轎超震撼 五光十色百年藝閣更精彩

文化部指定為國家重要民俗的雲林縣北港朝天宮媽祖出巡，今天盛大登場，百年藝陣盡出，軒社武陣，鑼鼓喧天熱鬧非凡，國內唯一的真...

嘉義縣朴子市寵物認養示範公園啟用 飼主毛小孩開心

嘉義縣政府為宣導民眾認養動物及友善動物，向中央爭取200萬元，分別在新港鄉及海區朴子市，設置全國首座寵物認養推廣示範公園...

讓專業融入娛樂！嘉市推「電競產業多元領域人才培育」

嘉義市府智慧科技發展處規劃，要推動「電競產業發展整合多元領域人才培育」，編列280萬元預算做職涯探索，市議員質疑校園開講...

失智失能長輩與小朋友包粽共融 安納家園傳愛公益義賣

嘉義縣大林鎮天主教安道基金會附設安納家園，上午為失能失智長輩們及課輔服務的小朋友，舉辦「粽葉傳情端愛安納-童銀共樂祖孫情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。