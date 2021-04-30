嘉義縣朴子市寵物認養示範公園啟用 飼主毛小孩開心

嘉義縣政府為宣導民眾認養動物及友善動物，向中央爭取200萬元，分別在新港鄉及海區朴子市，設置全國首座寵物認養推廣示範公園，其中新港鄉元月啟用，朴子市寵物認養示範公園下午啟用，面積458平方公尺，提供毛小孩無憂無慮地盡情玩樂的安全園地。

農委會副處長江文全、議員蔡奇璋、李國勝、朴子市長吳品叡與各里長、立委蔡易餘服務處秘書、農業處副處長李建霖等共同剪綵慶祝。

朴子寵物認養示範公園，位在嘉義客運朴子總站對面環保公園，較新港不同的是，朴子認養公園規畫面積327平方公尺，後續公所增加經費將面積擴大為458平方公尺，園區四周設置金屬圍籬讓毛孩安全自由奔跑。

場內設置浪狀棧道、跨欄等設施供玩耍，還設置洗手台提供清潔及飲水，公園椅也可讓主人舒適休憩，另貼心依犬隻體型，區分為大犬區與小犬區，避免犬隻因體型差異產生不必要衝突。

目前國內都會區普遍設置寵物公園，約有40處，主要集中北部都會區，提供民眾帶毛小孩散步或運動的適合場域，然而非都會區縣市建置率則低，縣內愛狗民眾紛紛反映希望可比照建置。