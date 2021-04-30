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北港媽祖出巡炸轎超震撼 五光十色百年藝閣更精彩

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港朝天宮媽祖出巡神轎炸轎十分震撼。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮媽祖出巡神轎炸轎十分震撼。記者蔡維斌／攝影

文化部指定為國家重要民俗的雲林縣北港朝天宮媽祖出巡，今天盛大登場，百年藝陣盡出，軒社武陣，鑼鼓喧天熱鬧非凡，國內唯一的真人藝閣更帶動風潮，台灣三大炮的「北港犁轎」震撼演出，從晚炸到天亮，吸引滿滿人潮，宛如不夜城。

疫情影響去年停辦一年的北港迓媽祖，今年恢復舉辦，因逢五一連假，吸引大批人潮，朝天宮也做好萬全防疫措施，今天上午雲林縣長張麗善率縣府團隊參加起駕禮，萬民齊呼進，恭迎聖駕上轎，神轎隊一出廟，聞名全國的炸轎與犁炮隨之登場，滿街陣頭各顯神通，文曲武藝全上陣，熱鬧又震撼，遊客見識北港傳統藝陣文化的豐厚。

只要神轎隊所到之處大街小巷一路炸不停，烈熖火光竄天，遊客感受台灣三大炮的震撼和威力，轎隊遊行到隔天天亮才入廟，不少遊客隨香遶境通宵達旦，共祈平安。北港朝天宮總幹事何宗霖說，今年共設有30個炮點供遊客賞炮，也有44座藝閣加上陣頭，隊伍超過5公里，為三月瘋媽祖掀起最後熱潮。

除了德義堂、勤習堂、老塗獅、飛龍團等古老龍獅武陣，也有集雅軒南北管的文曲雅樂，加上花俏逗趣的報馬仔、神童團、公背婆，百年藝陣相當有看頭，晚間，五光彩艷的百年藝閣最吸睛，延綿宛如五彩巨龍的花燈閣車，光耀奪目，沿途撒平安糖與遊客熱情互動，是媽祖出巡重頭戲，也是遊客最愛。

今年除了藝閣，中斷多年的龍鳳閣也在北港形象商圈贊助下重現風華，縣長張麗善特為龍鳳閣點睛，朝天宮副董事長蔡輔雄說，媽祖出巡今起兩天，藝閣遊行有5天，歡迎大家到北港拜媽祖、看熱鬧、吃小吃買土產，豐富又好玩，保證不虛此行。

北港朝天宮媽祖出巡神轎炸轎，火光烈熖，十分震撼。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮媽祖出巡神轎炸轎，火光烈熖，十分震撼。記者蔡維斌／攝影
媽祖神轎出廟炸轎超震撼。記者蔡維斌／攝影
媽祖神轎出廟炸轎超震撼。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善為重新復出的龍鳳閣主持點睛儀式。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善為重新復出的龍鳳閣主持點睛儀式。記者蔡維斌／攝影
很多遊客喜愛靠近炸轎的炮堆中，感受震天炸轎的威力。記者蔡維斌／攝影
很多遊客喜愛靠近炸轎的炮堆中，感受震天炸轎的威力。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮媽祖出巡神轎炸轎十分震撼。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮媽祖出巡神轎炸轎十分震撼。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮媽祖出巡神轎炸轎十分震撼。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮媽祖出巡神轎炸轎十分震撼。記者蔡維斌／攝影
今年不少藝閣以求雨為主題，藝閣前寫著甘霖救旱，祈求老天早日下雨，符合台灣民情所需。記者蔡維斌／攝影
今年不少藝閣以求雨為主題，藝閣前寫著甘霖救旱，祈求老天早日下雨，符合台灣民情所需。記者蔡維斌／攝影
今年不少藝閣以求雨為主題，符合台灣民情所需。記者蔡維斌／攝影
今年不少藝閣以求雨為主題，符合台灣民情所需。記者蔡維斌／攝影
五彩繽紛的藝閣車是遊客最愛。記者蔡維斌／攝影
五彩繽紛的藝閣車是遊客最愛。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 媽祖 神轎

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