讓專業融入娛樂！嘉市推「電競產業多元領域人才培育」

嘉義市府智慧科技發展處規劃，要推動「電競產業發展整合多元領域人才培育」，編列280萬元預算做職涯探索，市議員質疑校園開講座、聽演講、玩遊戲太不實際，是消耗預算，應有短中長期規畫；市府強調本案推廣的不只電競，要助學子認知，每項專業都可能融入新世代娛樂產業。

嘉義市政府智科處長郭軒志表示，電競多元產業發展，並非強調扶植電競選手，是要讓更多學子認識，除了電競，網路直播、影片拍攝剪輯、內容設計、多元網媒載體，都可能結合個人所學專業，成為新世代娛樂產業。

郭軒志說，今年將辦娛樂產業實作營隊，讓年輕人透過實作，認識這些多元新產業，跨領域學習，暑假也將舉辦電競職業隊參訪。

嘉市議員黃大祐說，網路資源多，孩子們接觸電競機會比成年人多，單純講座效益不高，他認為應辦比賽、成立種子隊、甚至鼓勵學校成立電競專班，找企業贊助支持選手，如果只做職涯探索有多少效益？建議市府提計畫，除教學課程也可成立電競基地。

「電競是職業，不是打遊戲！」吳鳳科大二年級學生李致傑，曾是電競選手也辦過比賽，執行電競、網路商業規畫，現為遊戲「特戰英豪」社群代表，對於電競產業及相關領域，他直言參與者必須有正確觀念，電競雖是娛樂，但進入此領域工作絕非打遊戲。

李致傑說，電競產業除檯面上選手，遊戲設計、寫程式需專才，公司辦比賽、寫計畫、行銷、傳播都需人才，業餘遊戲玩家只是參賽賺獎金，真正電競職業選手，除拚獎金還可領全薪，但職業選手必須有靈敏反應力，年齡約15到20多歲，超過28歲反應力下降，大概只能當實況主、經理和教練，或改往相關領域發展。