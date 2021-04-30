失智失能長輩與小朋友包粽共融 安納家園傳愛公益義賣

嘉義縣大林鎮天主教安道基金會附設安納家園，上午為失能失智長輩們及課輔服務的小朋友，舉辦「粽葉傳情端愛安納-童銀共樂祖孫情」包粽共融活動，讓老少提前感受端節節慶，辦理粽子公益義賣，籌措服務經費，縣長翁章梁到場與大家共融同歡，場面溫馨。

安道基金會執行長吳敏華，邀請翁章梁與長期合作偏鄉課輔的同仁國小校長林曜輝、天主教嘉義教區秘書長趙永吉神父等支持安道基金會來賓共襄盛舉，安納家園院長張沛宸說，包粽共融活動的目的，透過失能失智長輩照護，延緩長輩健康衰退，慶佳節含懷舊治療因子，是長輩深刻生活經驗，用粽香挖掘他們塵封記憶。

林曜輝帶課後輔導的同仁國小學童，與長輩一起動手包粽，攜手共同推動祖孫代間學習，讓學童與長輩共同體驗傳統文化「包肉粽」樂趣，拉近世代間的距離，翁章梁逐桌問候與長輩互動，阿公阿嬤開心。

阿公阿嬤開啟話匣子憶當年，分享端午包粽手藝，將獨家配方餡料彙整成「粽」，贏得翁章梁及來賓讚美掌聲，為包粽共融增添逗趣溫馨情境。

吳敏華說，安納家園服務96名失智、無法生活自理及罹患長期慢性病且需要醫護服務的長輩，提供30床位給經濟弱勢長輩，讓孤苦無依長輩安心終老，同時以「童銀共樂，祖孫情」概念出發，讓服務內容延伸到鄰近國中小及幼兒園所。