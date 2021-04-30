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注意！麻豆警方公佈10大測速照相點 新增麻善大橋

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市麻豆分局5月加強測速照相取締。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆分局5月加強測速照相取締。記者吳淑玲／翻攝

台南麻豆警分局表示，社區治安座談會清水里民反映，麻善大橋屬麻豆區易肇事路段之一，駕駛人違規超速是一大主因，警方將加強派員執行測速照相取締。

麻善大橋屬善化與麻豆連接主要幹道之一，上、下班車尖峰流量大，車速快交通事故頻繁，希望警方派員加強該路段的測速照相取締，以降低交通事故。

麻豆分局表示，針對轄區易肇事路段，加強速度管理，利用不定期、不定點的勤務編排方式，提升執法效果，110年5月份執法路段如下：

1、 麻豆區臺19甲線麻善大橋(雙向)

2、麻豆區市道171線12.72公里(雙向)

3、麻豆區井東里磚子井83之5號(往南)

4、下營區市道174線14公里處(雙向)

5、下營區臺19甲線12.42公里(雙向)

6、六甲區市道165線31.8公里（雙向）

7、六甲區市道174線32.5公里(往東)

8、六甲區臺1線299.9公里(北上)

9、六甲區臺1線299.85公里(南下)

10、官田區臺1線302.5公里(往北)

台南市麻豆分局5月加強測速照相取締。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆分局5月加強測速照相取締。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆分局5月加強測速照相取締。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆分局5月加強測速照相取締。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆分局5月加強測速照相取締。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆分局5月加強測速照相取締。記者吳淑玲／翻攝

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