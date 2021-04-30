降低海洋汙染 嘉義縣補助牡蠣養殖使用環保浮具
嘉義縣政府公告辦理浮筏式牡蠣養殖環保浮具獎勵補助，針對持有區劃漁業權浮筏式養殖蚵農，登記每十個蚵棚可申請補助12塊環保浮具，補助金額最高達9成，每戶最高補助600塊環保浮具，每塊浮具最高補助1305元，總補助金額500萬元，規畫112年起全面禁用，減低牡蠣養殖對海洋環境的負擔。
獎勵補助計畫從5月3日起為期二周，每天上午9點至下午3點受理蚵農申請，受理時間及地點分別為5月3至7日在嘉義區漁會東石辦事處、5月10至14日布袋鎮九江社區活動中心，鼓勵符合資格蚵農帶身分證、漁業權執照及印章前往踴躍申請。
牡蠣養殖是雲嘉南很重要產業，但蚵棚使用保麗龍浮具會對海洋環境及生態造成汙染危害，縣府為降低保麗龍浮具使用量，近年持續宣導，多數蚵農改用再生橡膠材質浮具，也向蚵農介紹新型環保浮具PE及EPP，鼓勵蚵農使用非保麗龍浮具。
縣府農業處說，嘉義蚵棚有9成以上改採再生橡膠材質，少部份使用保麗龍材質，雖大多已用不織布或塑板包覆，但日久仍會破碎造成汙染，因此近2年，除持續宣導改用再生橡膠材質浮具，也洽商開發更多環保浮具供蚵農替代使用。
目前有廠商開發PE(聚乙烯)硬式浮筒、EPP(聚丙烯)發泡浮具及HDPE(聚乙烯)管材，其特性不易破碎且耐用期更長，對環境不會產生保麗龍汙染的問題。
縣府繼109年向中央爭取經費，購置1500顆環保浮具，發放每戶區劃漁業權蚵農12塊環保浮具作為推廣示範使用；今年持續爭取經費擴大推廣，補助蚵農9成購置費用，預計逾3600顆環保浮具，逐步取代使用保麗龍習慣，使養蚵與海洋共存共榮，養蚵產業永續發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言