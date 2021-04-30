降低海洋汙染 嘉義縣補助牡蠣養殖使用環保浮具

嘉義縣政府公告辦理浮筏式牡蠣養殖環保浮具獎勵補助，針對持有區劃漁業權浮筏式養殖蚵農，登記每十個蚵棚可申請補助12塊環保浮具，補助金額最高達9成，每戶最高補助600塊環保浮具，每塊浮具最高補助1305元，總補助金額500萬元，規畫112年起全面禁用，減低牡蠣養殖對海洋環境的負擔。

獎勵補助計畫從5月3日起為期二周，每天上午9點至下午3點受理蚵農申請，受理時間及地點分別為5月3至7日在嘉義區漁會東石辦事處、5月10至14日布袋鎮九江社區活動中心，鼓勵符合資格蚵農帶身分證、漁業權執照及印章前往踴躍申請。

牡蠣養殖是雲嘉南很重要產業，但蚵棚使用保麗龍浮具會對海洋環境及生態造成汙染危害，縣府為降低保麗龍浮具使用量，近年持續宣導，多數蚵農改用再生橡膠材質浮具，也向蚵農介紹新型環保浮具PE及EPP，鼓勵蚵農使用非保麗龍浮具。

縣府農業處說，嘉義蚵棚有9成以上改採再生橡膠材質，少部份使用保麗龍材質，雖大多已用不織布或塑板包覆，但日久仍會破碎造成汙染，因此近2年，除持續宣導改用再生橡膠材質浮具，也洽商開發更多環保浮具供蚵農替代使用。

目前有廠商開發PE(聚乙烯)硬式浮筒、EPP(聚丙烯)發泡浮具及HDPE(聚乙烯)管材，其特性不易破碎且耐用期更長，對環境不會產生保麗龍汙染的問題。