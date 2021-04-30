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夢時代扶輪社、新豐高中學生社團聯合到社區教養院服務

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
新豐高中學生到五甲教養院演出，與院生同樂。記者周宗禎／攝影
新豐高中學生到五甲教養院演出，與院生同樂。記者周宗禎／攝影

台南新豐高中與學校新豐扶輪少年服務團、太鼓社、韓國流行文化社、大眾傳播社4個學生社團攜手合作，上午到五甲教養院服務，除了表演，還教院生打鼓，讓過去一年因為疫情沒辦法與外界互動的院生非常開心。

台南市夢時代扶輪社與新豐高中合作成立扶少團，延續舉辦社區關懷服務活動傳統，上午到歸仁五甲教養院，舉行「我與你同在！」活動。校長楊榮仁與學務主任李宜勳率師生80人參與；台南夢時代扶輪社社長吳旭晃、秘書吳光林、社長當選人黃坤生、前社長楊明憲、扶少團主委湯寧海等參加。

活動由曾獲南鯤鯓民俗技藝比賽獲得第一名、市議長盃鼓藝錦標賽季軍的新豐太鼓社開場表演，表演完與教養院院友同樂，一起體驗打太鼓樂趣。

接著是新豐韓國流行文化社熱舞表演，扶輪社捐米550公斤給教養院送愛送關懷。新豐大眾傳播社則學以致用，學習活動的拍攝與紀錄，陪伴院友。

楊榮仁說，讓學生討論合作籌畫服務學習活動，運用社團所學，走入社區力行服務實踐，非常符合新課綱自發、互動與共好的精神。夢時代扶輪社社長吳旭晃說，扶輪社支持扶少團同學走入社區服務學習，讓學生從中學習成長社區也獲益，相當有意義。

楊榮仁感謝學校扶輪社贊助這次校外活動，學校利用社團時間、10幾年來鼓勵學生參與社會服務，將服務的想法落實在社區。也感謝教養院將院民照顧的這麼好。

新豐高中學生到五甲教養院演出，與院生同樂。記者周宗禎／攝影
新豐高中學生到五甲教養院演出，與院生同樂。記者周宗禎／攝影
台南夢時代扶輪社捐贈白米給五甲教養院。記者周宗禎／攝影
台南夢時代扶輪社捐贈白米給五甲教養院。記者周宗禎／攝影
新豐高中學生到五甲教養院演出，與院生同樂。記者周宗禎／攝影
新豐高中學生到五甲教養院演出，與院生同樂。記者周宗禎／攝影
新豐高中學生到五甲教養院演出，與院生同樂。記者周宗禎／攝影
新豐高中學生到五甲教養院演出，與院生同樂。記者周宗禎／攝影
新豐高中學生到五甲教養院演出，與院生同樂。記者周宗禎／攝影
新豐高中學生到五甲教養院演出，與院生同樂。記者周宗禎／攝影
台南夢時代扶輪社捐贈白米給五甲教養院。記者周宗禎／攝影
台南夢時代扶輪社捐贈白米給五甲教養院。記者周宗禎／攝影
新豐高中學生到五甲教養院演出，與院生同樂。記者周宗禎／攝影
新豐高中學生到五甲教養院演出，與院生同樂。記者周宗禎／攝影

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