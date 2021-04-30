快訊

也是近百人出席！北檢、桃檢19日到諾富特座談 檢察官心驚

班上第一名好學生 16歲女高中生上學過馬路遇死劫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青松樂活公司跳票發員工薪水 欠農民合作社場債務擴大

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣青松樂活科技農業公司傳財務跳票，董事長呂政諺失聯，連日來經縣府勞青處勞檢介入及檢調主動偵辦，資方委託律師昨起發放薪水，但積欠雲嘉產地農民、合作社場債務持續擴大。圖／嘉縣府提供
嘉義縣青松樂活科技農業公司傳財務跳票，董事長呂政諺失聯，連日來經縣府勞青處勞檢介入及檢調主動偵辦，資方委託律師昨起發放薪水，但積欠雲嘉產地農民、合作社場債務持續擴大。圖／嘉縣府提供

國內大型蔬果經銷及物流中心嘉義縣青松樂活科技農業公司，傳出財務跳票，董事長呂政諺失聯，員工擔心領不到4月薪水，連日來經縣府勞青處勞檢介入及檢調主動偵辦，資方委託律師昨起發放薪水，但積欠雲嘉產地農民、合作社場債務持續擴大，雲嘉縣府協助處理中。

青松大多數員工照常上班，但生產線暫停，員工面對董事長失聯，公司未來經營不確定性，人心惶惶，縣府勞工暨青年發展處昨天勞動檢查，依勞工提出勞資爭議調解申請書，排定5月7日上午9點調解，勞青處說，資方委託律師昨起陸續發放4月薪水，今天會持續發放。

欠薪問題解決，但積欠契作農民、合作廠商合作社場的債務，卻不斷擴大，雲林縣府農業處初步了解，被波及農民恐逾300人，包括種青花菜、高麗菜等，其中有初期收到訂金，但到收成找不到人收購；另有農民出貨，卻遲遲收不到貨款，估算每名農民損失約數萬元到數十萬元，縣府成立因應小組提供農民必要協助。

嘉縣府農業處表示，青松樂活公司與縣內大多透過合作社場供貨，目前尚無接獲各別農民反映受契作影響情形；但有合作社場受影響近千萬，主要供給蔬菜、鳳梨、筍子，已初步掌握受影響情形，若合作社場或農民有需要協助，農業處將盡全力幫忙。

由於青松樂活公司跳票、無預警停業，負責人失聯，對勞工及契作農民、合作社場衝擊大；嘉義地檢署主動分他字案偵辦，疑資方惡意倒閉，涉犯背信、詐欺罪嫌，指揮縣調查站調查，追查公司董事長呂政諺及家人、父親去處、金流及債務。

農民 薪水 債務

延伸閱讀

青松只是開端？ 農業圈憂心骨牌效應仍有未爆彈

「青松樂活」傳跳票 嘉縣府昨勞檢

曾揚言當「蔬果界台積電」卻跳票 老闆疑早搬現金逃出國

嘉縣農業公司跳票 雲林縣府因應小組啟動助農機制

相關新聞

降低海洋汙染 嘉義縣補助牡蠣養殖使用環保浮具

嘉義縣政府公告辦理浮筏式牡蠣養殖環保浮具獎勵補助，針對持有區劃漁業權浮筏式養殖蚵農，登記每十個蚵棚可申請補助12塊環保浮...

夢時代扶輪社、新豐高中學生社團聯合到社區教養院服務

台南新豐高中與學校新豐扶輪少年服務團、太鼓社、韓國流行文化社、大眾傳播社4個學生社團攜手合作，上午到五甲教養院服務，除了...

青松只是開端？ 農業圈憂心骨牌效應仍有未爆彈

號稱要當「蔬果界台積電」的嘉義縣青松樂活科技農業公司，負責人全家從26日起失聯，積欠員工薪資，疑似潛逃出境；農業圈說，青...

青松樂活公司跳票發員工薪水 欠農民合作社場債務擴大

國內大型蔬果經銷及物流中心嘉義縣青松樂活科技農業公司，傳出財務跳票，董事長呂政諺失聯，員工擔心領不到4月薪水，連日來經縣...

台南白河「店仔口十三街庄三年圓香祈福遶境」今天登場

台南市白河區店仔口福安宮十三街庄三年圓香祈福遶境活動今天農曆3月19日正式隆重登場，上午請主神二聖母登轎，6時15分恭請...

「青松樂活」傳跳票 嘉縣府昨勞檢

國內大型蔬果經銷及物流中心嘉義縣青松樂活科技農業公司驚傳跳票、董事長呂政諺失聯，員工擔心領不到4月薪水，縣府昨天派員勞動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。