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青松樂活公司跳票發員工薪水 欠農民合作社場債務擴大
國內大型蔬果經銷及物流中心嘉義縣青松樂活科技農業公司，傳出財務跳票，董事長呂政諺失聯，員工擔心領不到4月薪水，連日來經縣府勞青處勞檢介入及檢調主動偵辦，資方委託律師昨起發放薪水，但積欠雲嘉產地農民、合作社場債務持續擴大，雲嘉縣府協助處理中。
青松大多數員工照常上班，但生產線暫停，員工面對董事長失聯，公司未來經營不確定性，人心惶惶，縣府勞工暨青年發展處昨天勞動檢查，依勞工提出勞資爭議調解申請書，排定5月7日上午9點調解，勞青處說，資方委託律師昨起陸續發放4月薪水，今天會持續發放。
欠薪問題解決，但積欠契作農民、合作廠商合作社場的債務，卻不斷擴大，雲林縣府農業處初步了解，被波及農民恐逾300人，包括種青花菜、高麗菜等，其中有初期收到訂金，但到收成找不到人收購；另有農民出貨，卻遲遲收不到貨款，估算每名農民損失約數萬元到數十萬元，縣府成立因應小組提供農民必要協助。
嘉縣府農業處表示，青松樂活公司與縣內大多透過合作社場供貨，目前尚無接獲各別農民反映受契作影響情形；但有合作社場受影響近千萬，主要供給蔬菜、鳳梨、筍子，已初步掌握受影響情形，若合作社場或農民有需要協助，農業處將盡全力幫忙。
由於青松樂活公司跳票、無預警停業，負責人失聯，對勞工及契作農民、合作社場衝擊大；嘉義地檢署主動分他字案偵辦，疑資方惡意倒閉，涉犯背信、詐欺罪嫌，指揮縣調查站調查，追查公司董事長呂政諺及家人、父親去處、金流及債務。
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