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台南白河「店仔口十三街庄三年圓香祈福遶境」今天登場
台南市白河區店仔口福安宮十三街庄三年圓香祈福遶境活動今天農曆3月19日正式隆重登場，上午請主神二聖母登轎，6時15分恭請二聖母輦轎起駕。白河警分局為讓活動順利進行，將統合警力、結合民力，全程加強活動路段交通管制及安全維護工作。
「店仔口十三街庄三年圓香祈福遶境活動」正式起駕，廟方於今天至5月2日(農曆3月19日至21日)舉行遶境祈福活動。店仔口福安宮祀奉天上聖母，每三年沿古香路遶境，祈求國泰民安、風調雨順。今年規劃於白河區、東山區及後壁區等區域進行祈福遶境，預計將吸引各地信眾共同參與，共襄盛舉。
本次遶境方式規劃區段車巡，區段為信眾徒步巡禮，白河區、東山區及後壁區等地的宮廟共襄盛舉來為地方祈福。活動過程中有白河警方協助交通疏導及安全維護，更協調轄內民防、義警、義消等民力及交通志工隨繞境隊伍行進。
為樹立「優質廟會形象」，事前白河警分局與白河區公所及各廟方等單位召開協調會，規畫全程由環保志工及環保車跟隨遶境隊伍後方，隨時清理環境並做好垃圾分類，宣導減少燃放鞭炮，減低空氣汙染，並共邀轄內各廟宮廟配合，顧環保、展愛心，愛護地球。
白河分局依照本次祈安巡禮繞境活動各階段的需要，分別於白河、後壁及東山等轄區，機動進行交通管制，預知民眾提前改道，也呼籲民眾配合警方指揮，一同來維護交通安全順暢。
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