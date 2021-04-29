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雲林國稅局提前收110所得稅試算單 讓勞工安心放假

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
中區國稅局雲林分局提前開放讓納稅義務人查調所得及扣除額，有收到稅額試算回覆者，明天可至分局1樓繳件、完成申報，安心過勞動節連假。記者陳苡葳／攝影
中區國稅局雲林分局提前開放讓納稅義務人查調所得及扣除額，有收到稅額試算回覆者，明天可至分局1樓繳件、完成申報，安心過勞動節連假。記者陳苡葳／攝影

110所得稅5月3日開徵，中區國稅局雲林分局提前開放納稅義務人查調所得與扣除額，收到稅額試算回覆者，可於明天至分局1樓繳件、完成申報，安心過勞動節連假；另今年新增手機報稅，國稅局加碼獎勵1萬元商品禮券，加上網路申報或以試算服務確認者，可參加頭獎5萬元商品禮券，最高可參加6萬元抽獎。

國稅局雲林分局秘書賴振揚表示，今年報稅至5月31日止，民眾可利用手機或網路報稅，快速方便又能防疫，其中手機報稅需以個人月租型門號網路掃瞄QR Code，輸入身分證字號和健保卡卡號完成認證，按步驟即可進行報稅。

賴振楊說，配合防疫，進入國稅局民眾須戴口罩、保持社交距離並配合量體溫、實名制登記，分局1樓設置稅額試算、人工申報及手機報稅專區；今年所得稅申報區設在6樓，區域內採分流、分隔座位，並維持40人，以達人潮分流、避免群聚。

為服務民眾，今年各分局訂於5月3日、25日至28日及31日中午加班收件，5月31日延長至晚上7點；報稅期間雲林分局則於每天中午加派人力提供臨櫃申報、查詢所得、扣除額等服務。

中區國稅局雲林分局今年所得稅申報區設在6樓，採分流、分隔座位，並維持40人以下，以達人潮分流、避免群聚。記者陳苡葳／攝影
中區國稅局雲林分局今年所得稅申報區設在6樓，採分流、分隔座位，並維持40人以下，以達人潮分流、避免群聚。記者陳苡葳／攝影

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