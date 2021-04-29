雲林國稅局提前收110所得稅試算單 讓勞工安心放假

110所得稅5月3日開徵，中區國稅局雲林分局提前開放納稅義務人查調所得與扣除額，收到稅額試算回覆者，可於明天至分局1樓繳件、完成申報，安心過勞動節連假；另今年新增手機報稅，國稅局加碼獎勵1萬元商品禮券，加上網路申報或以試算服務確認者，可參加頭獎5萬元商品禮券，最高可參加6萬元抽獎。

國稅局雲林分局秘書賴振揚表示，今年報稅至5月31日止，民眾可利用手機或網路報稅，快速方便又能防疫，其中手機報稅需以個人月租型門號網路掃瞄QR Code，輸入身分證字號和健保卡卡號完成認證，按步驟即可進行報稅。

賴振楊說，配合防疫，進入國稅局民眾須戴口罩、保持社交距離並配合量體溫、實名制登記，分局1樓設置稅額試算、人工申報及手機報稅專區；今年所得稅申報區設在6樓，區域內採分流、分隔座位，並維持40人，以達人潮分流、避免群聚。