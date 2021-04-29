宣揚母愛 南光高中母親節音樂會獻花給雙親
台南新營南光高中今下午在新營文化中心舉辦母親節音樂會，邀請60多名家長出席，聆賞孩子的音樂才藝，表達感恩的心，也參與大會安排感恩獻禮活動；學生們走到台下雙親面前，獻上康乃馨與深情擁抱，過程溫馨。
南光高中辦理母親節活動已是該校傳統，去年因新冠肺炎疫情暫停，今年學校派員負責紅外線熱顯像儀監控、全程配戴口罩，透過音符祝福，讓大家有溫馨的母親節。
今年音樂會有14組表演節目，有國、高中部67名學生參與表演，項目包括古箏獨奏、四手聯彈、鋼琴獨奏、小提琴獨奏、舞蹈表演、樂團表演等。
值得一提的是母女檔花詠晨與母親曾恩慈帶來小提琴獨奏女人香「 Por Una Cabeza」，曾恩慈為南藝大鋼琴合作藝術研究所畢業，從小耳濡目染學小提琴與鋼琴，兩樣樂器都有卓越表現，更是音樂比賽常勝軍，難得共同演出。
另國一沈宗叡彈奏鋼琴「侏儒之舞」，以大量快速頓音、倚音、快速音階、 琶音、八度音、雙音、裝飾音等，呈現五彩斑斕音樂節奏，曾獲得台南市學生音樂比賽鋼琴獨奏國小B組優等及雲嘉南文化盃音樂大賽鋼琴獨奏甲等的殊榮。
此外學校剛成立的團體THE wine舞蹈表演，組曲是由Helicopter,Cry for me shine組合而成，學生發揮創意結合各種不同的藝術種類，呈現多元表演組合。
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