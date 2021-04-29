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喊當「蔬果界台積電」慘跳票 他疑領千萬現金全家出境

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喊當「蔬果界台積電」慘跳票 他疑領千萬現金全家出境

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義縣青松樂活科技農業公司昨天傳出財務跳票，據查負責人呂政諺一家恐已出境，日前還有異常提領現金。圖／本報資料照
嘉義縣青松樂活科技農業公司昨天傳出財務跳票，據查負責人呂政諺一家恐已出境，日前還有異常提領現金。圖／本報資料照

嘉義縣青松樂活科技農業公司昨天傳出財務跳票，負責人呂政諺行蹤也不明，據指出，呂政諺與妻子、小孩及父母疑都已經出境，他日前還異常提領出千萬元現金；嘉義檢調現著手偵辦，若認為呂犯罪嫌疑重大，且無法到案說明，不排除會發布通緝。

嘉義地檢署指出，已主動簽分「他字」案進行偵辦，釐清公司是否惡性倒閉，有無涉及詐欺、背信罪嫌，也會清查相關資金流向。

據調查，呂政諺在員工察覺失聯之前，就已去提領公司的大筆現金，金額高達上千萬元，且包括他跟妻子、小孩及他的父母，全家老小都已疑不在國內，恐怕早有預謀要潛逃，辦案人員正分頭從人的行蹤、金流兩方面追緝。

地方人士說，該公司近期資金周轉疑出現問題，跟農民簽約支票近期多次無法兌現，財務出現缺口；呂政諺上周透露要做「核酸檢測」婉拒別人拜訪，他們一家人本周就行蹤不明。

共61名員工的青松農業公司今天正常營運，員工擔憂領不到4月分薪水，嘉義縣府勞工暨青年發展處今派員進行勞動檢查，員工提出提出勞資爭議調解申請書，並排定5月7日上午9點調解。

呂政諺的父親從嘉縣水上鄉的攤位白手起家，後來成立農業合作社，之後才企業化經營成立青松樂活科技農業公司，在嘉縣太保市有大型廠房，另還成立大型蔬果經銷及物流中心，年營業額超過6億元，公司現由呂政諺主導，曾登上媒體版面，喊話要當「蔬果界台積電」。

嘉義 薪水 農民

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