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全球最貴咖啡在阿里山！一公斤8萬6千元追平世界紀錄
交通部阿里山國家風景區管理處舉辦「阿里山莊園咖啡精英交流賽」，賽後媒合會上日曬組特等獎以一公斤8萬6千元天價標出，追平世界紀錄，得標者台中歐克佬精品咖啡代表連澤仁表示此次競標得23批次，將做成禮盒販售。
今年咖啡豆評選和媒合會，辦在阿里山鄉緊急庇護所，共計70家咖啡農繳交186件生豆參加評鑑，突破往年的參賽紀錄，由世界級的烘培師、杯測師擔任評審團，得獎者將代表嘉義縣角逐全國賽。
樂野『柏香茗茶』奪得日曬組特等獎，媒合會上，來自台中的歐克佬精品咖啡以43萬元的價格競標得手1包5公斤的日曬組冠軍咖啡豆，換算平均一公斤8萬6000元，也追平全球最具指標性的「最佳巴拿馬」（Best of Panama，BOP）曾開出的世界紀錄。
歐克佬精品咖啡另外以16萬元囊括水洗組冠軍，來自青葉咖啡莊園的咖啡豆，競標代表人員連澤仁表示，每年都會參加媒合會，也見證了阿里山地區咖啡豆成長。
連澤仁說這包咖啡豆在乾淨度，不會像一般日曬豆有很重雜味，日曬豆應有的果香具體呈現外，甜度也非常高，這在所有杯測評鑑中，相當具代表性。
連澤仁此次標下大阿里山地區共23支咖啡豆，他說歐克佬希望幫助咖啡農將咖啡豆行銷國際，未來預計將此次得標咖啡豆做成濾掛式咖啡禮盒，『民眾只要購入禮盒就可以喝到阿里山地區最頂級的咖啡。』
此次媒合會成功媒合805公斤咖啡生豆，共計240萬9,050元，其中水洗組標得32,000元/公斤、蜜處理標得32,000元/公斤、日曬處理標得86,000元/公斤
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