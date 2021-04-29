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台積電和聯電砸重金擴廠再掀28奈米產能競賽 晶圓雙雄各打什麼算盤？

嘉市新全民運動館空間配置曝光 擁冷氣將設觀眾席

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市「西區全民運動館」將建於自強街、大富路興建。圖／本報資料照
嘉市「西區全民運動館」將建於自強街、大富路興建。圖／本報資料照

嘉義市政府獲前瞻補助2億，將於自強街、大富路興建「西區全民運動館」，預計7月上網招標，市議員陳家平、鄭光宏今天質詢認為未來應要能舉辦全國賽事；教育處長林立生說，游泳池擁50公尺水道，其他場地也符合賽事規格，並增設觀眾席開放購票進場。

鄭光宏今天展示西區全民運動館的樓層配置，1樓有50公尺泳道、健身房、體能訓練場、瑜伽教室；二樓為空中環場跑道、3間多功能教室、羽球場、綜合球場、多功能會議空間，但他指出，西區雖有3公頃，建築樓地板仍與東區差不多。

鄭光宏也說，東區運動中心2018年4月開始營運，3年多時間吸引超過140萬人次，但他接獲普遍被詬病之處，包括沒有空調，室內空氣換氣不足，民眾使用時感覺不佳，且未下挖地下室使停車位不足，另泳道僅25公尺太短無法辦比賽，至於其他籃球場、排球場等場地符規格，但緩衝區不足、沒觀眾席，都無法辦一定層級以上錦標賽，盼西區的能克服缺失；陳家平同樣質疑，西區是否有能辦全國賽事的標準場地。

林立生說，東區運動中心日前裝空調，未來西區一定會裝，但若要下挖停車場，經費負擔非常大，西區的占地3公頃可畫設地上停車場，應能滿足需求，至於場地都會設計符合可進行相關競賽，也會增設觀眾席，開放購票入場。

西區全民運動館的基地現為學校用地，將變更為體育場用地及機關用地，林立生表示目前都市計畫變更已送內政部，預計7月完成委託技術服務、工程招標的公告；鄭光宏說，若明年開工，依東區的建造2年的經驗，2024應能完工。

嘉市「西區全民運動館」2樓為空中環場跑道、3間多功能教室、羽球場、綜合球場、多功能會議空間。記者林伯驊／翻攝
嘉市「西區全民運動館」2樓為空中環場跑道、3間多功能教室、羽球場、綜合球場、多功能會議空間。記者林伯驊／翻攝
嘉市「西區全民運動館」1樓有50公尺的泳道、健身房、體能訓練場、瑜珈教室。記者林伯驊／翻攝
嘉市「西區全民運動館」1樓有50公尺的泳道、健身房、體能訓練場、瑜珈教室。記者林伯驊／翻攝
嘉義市政府將於自強街、大富路興建「西區全民運動館」，占地3公頃。記者林伯驊／翻攝
嘉義市政府將於自強街、大富路興建「西區全民運動館」，占地3公頃。記者林伯驊／翻攝

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