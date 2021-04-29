台南東山國小周六創校120周年 他霸氣捐200萬感念母校

台南市東山國小本周六舉行創校120周年校慶，安排一系列活動，擔任校慶籌備會主委的校友蘇輝雄，感念當年母校師長教導，大方捐贈200萬給母校，也讓校慶活動增添話題。

創立於民國前12年9月(西元1900) 的東山國小，原名大庄公學校，設立今大客里大庄，經過多次易名為番社公學校、第一國民學校、豐田國民學校、東山國民學校，校史發展相當悠久。

東山國小本周六舉行創校120周年校慶，現場有靜態展-數位學習成果展、校友藝文展及學生美展，更邀請校友個人或團體音樂表演、慶紀念影片，也邀請南新國中音樂班弦樂表演，並由民歌手校友沈書帆演唱新版校歌，學校也完成了校慶紀念建設；包括候車亭揭牌、校慶紀念樹、校史室建置，完成等多項具有紀念且實用性設施。

其中，旅北畢業校友蘇輝雄創業有成，這次也大方捐200萬元給母校，他說，希望能有更多校友，一起為東山國小加油與支持，讓東山國小的學弟、學妹戮力向學，相信有朝一日也能在各行各業出類拔萃。

學校這次也將表揚53名傑出校友，分為「公教先鋒」等6大類，包括國立體育大學兼任助理教授蘇嘉祥等人都獲選，其中，68歲新黨副主席李勝鋒也是東山國小校友，民國55年畢業，這次也入選，長期旅外的他當天將出席。