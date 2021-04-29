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台南禁用無法辨識內容物的塑膠袋 明年起開罰
台南市環保局為避免民眾在垃圾袋內夾藏資源回收物或危險物品，基於垃圾減量及安全考量，10月1日起禁止使用無法辨識內容物的塑膠袋，並展開宣導。
環保局表示12月31日前為勸導期，明年1月1日起不配合，清潔隊會拒收並請改善，執意不配合才會處分。可辨識內容物垃圾袋，包括一般半透明垃圾袋、菜市場紅白相間的塑膠袋、各種顏色半透明背心袋等。不透明袋子包括，麵粉袋、飼料袋、米袋、水泥袋等。
台南市環保局表示，昨天就先以東區、南區、北區、中西區、安平區、安南區里長聯誼會為對象，舉辦第一場里長聯誼會政策說明會。新營區、鹽水區等溪北地區、仁德、歸仁等溪南地區里長聯誼會說明會也已規畫，將陸續舉辦。各里若需環保局前往宣導，也樂於開說明會。
環保局長謝世傑表示，他除說明推動新政策的原由、優點外，為讓里長們了解何謂可辨識內容物及不可辨識內容物的塑膠袋，現場準備各式塑膠袋樣本，大家都表示會支持新政策。
東區德高里長蘇秀敏起先對塑膠袋「可辨識內容物」、「不可辨識內容物」的區別有疑異，帶著厚塑膠袋來詢問，經過解說，不僅認同新政策，也強調會支持。東區自強里長鍾聯家里長建議環保局到里內辦說明會，讓更多里民知道。
安平區國平里長蔡明宏建議，從賣場、通路著手，請廠商廣為舖貨，讓民眾容易購得可辨識內容物的大型厚塑膠袋，或是減少無法辨識內容物的塑膠袋。
北區振興里長童小芸提醒，要快印發宣傳單給里長，分送到家戶，也要製作錄音檔，透過垃圾車播放，民眾倒垃圾時就能接收到新政策、新訊息。
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