嘉市免費健康篩檢人數跌2成 今年增線上預約再送禮

嘉義市去年「市民整合性健康篩檢」疑因疫情影響民眾到醫院的意願，參加民眾比前1年少24%，市府衛生局表示，今年即日起到10月15日止，增設線上預約，可於篩檢48小時之前，從網路點選醫院、選日期，40歲以上市民以及30至39歲首次參加者都免費。

衛生局表示，由聖馬爾定醫院、嘉義基督教醫院、台中榮總嘉義分院、衛福部嘉義醫院、陽明醫院及慶昇醫院，提供免費整篩；前3913名完成篩檢者，贈送「雙好禮」包括1份早餐、1瓶馬卡龍色系實用調味罐，若首次參加整篩市民，加碼B、C型肝炎篩檢，前8000名再贈「首篩好禮」精緻文創環保袋1個。

衛生局指出，嘉市免費整篩邁入第15年，去年受疫情影響，民眾到醫院參加篩檢的意願降低，較2019年約減少2成4，國內參加政府免費癌症篩檢人數同樣也下降約2成，於是今年升級新增線上預約功能，降低市民在醫院等待時間及健康風險。

本報實測「嘉義市整合性健康篩檢系統」的預約功能，聖馬爾定等6間醫院，目前最快從5月3日起預約，各間每天能線上預約人數為聖馬10人、嘉基20人、嘉榮20人、部嘉5人、慶昇30人、陽明20人，挑選醫院後再挑時間，最後填寫身分證、生日等送出即可。