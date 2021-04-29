溪水乾雨水下不足 台南楠西青農4甲多芒果園「乾」著急

台南山區芒果進入疏果套袋期，長期無雨乾旱缺水，連日下雨雖有部分獲得紓解，但也有農民反應果實太小，雨來得太慢，楠西區青農江俊毅在密枝里4公頃多的芒果園，仍然缺水灌溉，江俊毅說，當地果園主要靠雨水及溪水灌溉，但一個多月前溪水也乾了，雨量又不足以過溪可以抽水灌溉，必須到處找到水源再用小貨車載回水灌溉，很傷腦筋。

今年31歲的江俊毅，4年前返鄉種植芒果，主要以外銷供果園為主，首度面臨如此嚴重的缺水危機，江俊毅說，溪水原本有湧泉可抽水灌溉，但一個多月前湧泉也乾了，即使有降雨但雨量不夠，反而沖刷土壤造成濁度太高，抽水馬達一下子就卡住燒壞了，最近除了儘量省水灌溉，就是要去載水。

「這波降雨後果樹要噴藥反而要多用水」！江俊毅說，現在只能到處找水源，再用小貨車載回來澆灌，一甲地需要2噸半的水，小貨車一次只能載5、6百公升，除了將一處芒果提前套袋，以省下噴藥用水，原本爭取在河床挖洞蓄水取水，但沒下文，為了要有收成，也只能拚了，到處奔波載水。