力挺棒球！蔡易餘再媒合欣興電子捐贈東高球隊280萬元
嘉義縣國立東石高中棒球隊經立委蔡易餘引蔫，再獲企業贊助，蔡繼媒合晶圓大廠聯電贊助球隊，再媒合印刷電路板大廠欣興電子公司與旗下供應商共36間企業，捐贈280萬1千元給東高棒球隊，力挺基層棒球，上午舉辦捐贈儀式，球員們感謝大企業「當棒球護球群山」。
東高棒球隊成立22年，曾在黑豹旗全國高中棒球大賽獲得全國第三名佳績，是培育棒球好手搖籃，但球隊運作經費不足，蔡易餘再媒合欣興電子捐贈球隊，捐贈儀式，縣長翁章梁、東高校長楊長鉿、欣興電子執行總經理李嘉彬及欣興旗下供應鏈廠商代表參與。
東高棒球隊跳戰舞迎賓揭幕，接著欣興電子捐贈契約簽約儀式，致贈280萬1千元支票給球隊，棒球隊回贈專屬球衣與感謝狀，感謝欣興電子對棒球的支持，讓東高繼續在棒球舞台發光發熱。
蔡易餘說，嘉縣棒球資源較不比其他縣市，東高棒球隊又是嘉縣唯一高中棒球學校，他媒合公部門與企業資源，希望從小培育優秀球員，未來會繼續支持基層棒球發展。翁章梁表示，棒球隊如部隊生活，各項開銷很大，透過企業與體育連結，是非常好的結合，透過大家努力，期許球員生涯可以持續發光發熱。
李嘉彬說，欣興電子是台灣PCB和載板製造廠商，載板方面發展世界第一，每年投資200到300億元，希望欣興與合作廠商成為台灣「護國群山」，他出身大林鎮，這次由欣興及旗下供應鏈廠商一同捐贈經費，服務故鄉，讓球員逐夢為國爭光。
東高球隊後援會長陳威瀚說，各界捐贈經費，運用在改善訓練設備及加強球員飲食，增強球員體力與肌肉，打造更優秀的球隊，期許球員們有好的品格，強調堅 持學習態度，鍛鍊自我意志力，也要記得這麼多長輩提供資源圓你們的棒球夢。
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