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嘉義青松樂活公司老闆失聯 資方：會持續經營

中央社 / 嘉義縣29日電

嘉義縣青松樂活科技農業公司驚傳跳票，4月薪資至今未發，呂姓負責人失聯。資方今天透過委任律師告知員工4月薪資會照常給付，公司會持續經營，但員工仍盼負責人出面說明。

嘉義縣政府勞工暨青年發展處基於保障青松樂活科技農業公司員工權益，今天派員進行勞動檢查，了解狀況及協助勞工辦理勞資爭議調解，目前該公司60多名員工3月的薪資仍照常發放。

勞青處表示，據公司員工代表轉述，目前資方透過委任律師告知全體員工4月薪資會照常給付，公司會努力持續經營；員工仍期盼呂姓負責人能親自出面，雙方確認公司後續經營方向。

勞青處表示，依勞工提出勞資爭議調解申請書，已排定5月7日進行調解，將針對員工提出訴求，包括資遣費及特休工資召開調解會議，若於調解當日，資方仍未出席，則將派員進入公司了解營運狀況，若確認有歇業事實，將協助輔導勞工申請資方欠繳的勞工6個月內全部薪資及6個月內資遣費，並協助勞工申請失業給付。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，今天依照剪報主動分案調查，青松樂活科技農業公司如果是惡性倒閉，負責人恐涉及詐欺罪嫌，已由調查局嘉義縣調查站進行調查。

青松樂活科技農業公司為國內各大企業營業用蔬果供應中心，呂姓負責人曾接受媒體訪問，聲稱「要當蔬果界台積電」，近日卻傳出跳票，積欠員工薪資。

青松公司員工指出，週日（25日）還在公司看到負責人，但26日就沒看到人，電話也聯繫不上，公司主管也不清楚發生什麼事，眼看4月即將結束，以往都是在月底前發放薪資，目前則仍無著落，因此向縣政府通報。

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