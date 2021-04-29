幾家歡樂幾家愁！台南公幼首度統一電腦抽籤

台南市教育局今天首度舉行公幼新生入園電腦抽籤直播作業，讓家長不用請假，就可以線上了解抽籤結果。市區部分幼兒園每年都是粥少僧多，今年情況明顯改善，其中協進國小第一階段入園首度不用抽籤，另往年很搶的部分幼兒園，也有改善，教育局表示，主要與幼兒園增班以及非營利幼兒園增加有關。

台南市區幼兒園近年來普遍發生新生缺額少但登記新生入園人數，必須抽籤的現象，家長普遍希望幼兒園能增班，徹底解決問題。為此，近年來市府除了增加幼兒園的班級數，也鼓勵設置非營利幼兒園。副市長戴謙表示，去年已增設公幼14班375名額，今年再加碼增設公幼21 班537名額，近期還規畫設置2歲專班至少2以上。教育局表示，從2020到2024年將增設204班公共化幼兒園，並使全市準公共化幼兒園比率超過6成。。

台南市公立幼兒園新生入園登記已在4月27日完成，市長黃偉哲為了讓家長不用為了幼兒入園抽籤請假，指示教育局採取全面電腦抽籤直播方式，並在今天舉行抽籤直播作業，並邀請校長協會、台南市教育產業工會及家長團體代表見證，全程委請立尹睿群法律事務所檢核。這次共有221園進行招生作業，無須抽籤有132園，提供新生入園數約6089名，實際登記數約6114名。

教育局副局長吳國珉表示，第1次招生後尚有缺額的園所，將於5月7日進行第2次新生入園登記抽籤作業，屆時仍將同步直播，請家長留意各園招生資訊，家長如有相關問題，可洽詢各幼兒園或市府教育局特幼教育科，電話：06-2991111分機7848。