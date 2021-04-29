快訊

兩岸拚造艦 大陸新船如「下水餃」 習近平中國夢引來西方圍堵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幾家歡樂幾家愁！台南公幼首度統一電腦抽籤

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局今天首度舉行公幼新生入園電腦抽籤直播作業，省去家長請假麻煩。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局今天首度舉行公幼新生入園電腦抽籤直播作業，省去家長請假麻煩。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局今天首度舉行公幼新生入園電腦抽籤直播作業，讓家長不用請假，就可以線上了解抽籤結果。市區部分幼兒園每年都是粥少僧多，今年情況明顯改善，其中協進國小第一階段入園首度不用抽籤，另往年很搶的部分幼兒園，也有改善，教育局表示，主要與幼兒園增班以及非營利幼兒園增加有關。

台南市區幼兒園近年來普遍發生新生缺額少但登記新生入園人數，必須抽籤的現象，家長普遍希望幼兒園能增班，徹底解決問題。為此，近年來市府除了增加幼兒園的班級數，也鼓勵設置非營利幼兒園。副市長戴謙表示，去年已增設公幼14班375名額，今年再加碼增設公幼21 班537名額，近期還規畫設置2歲專班至少2以上。教育局表示，從2020到2024年將增設204班公共化幼兒園，並使全市準公共化幼兒園比率超過6成。。

台南市公立幼兒園新生入園登記已在4月27日完成，市長黃偉哲為了讓家長不用為了幼兒入園抽籤請假，指示教育局採取全面電腦抽籤直播方式，並在今天舉行抽籤直播作業，並邀請校長協會、台南市教育產業工會及家長團體代表見證，全程委請立尹睿群法律事務所檢核。這次共有221園進行招生作業，無須抽籤有132園，提供新生入園數約6089名，實際登記數約6114名。

教育局副局長吳國珉表示，第1次招生後尚有缺額的園所，將於5月7日進行第2次新生入園登記抽籤作業，屆時仍將同步直播，請家長留意各園招生資訊，家長如有相關問題，可洽詢各幼兒園或市府教育局特幼教育科，電話：06-2991111分機7848。

幼兒園 教育局 直播

延伸閱讀

具本土語言認證快來 國中教師聯甄126名額釋出

自閉症學生疑被同學逼當眾「打手槍」 教育局：釐清中

影／涉共諜案3年還清白 王炳忠：主張統一何罪之有？

中市用力推雙語教育 議員：融入領域須完善師資培訓

相關新聞

影／少見祈雨儀式！台南循古禮祈雨 喚醒「商羊起舞」

台南市安平開台天后宮今天上午依照古禮舉行祈雨大典，經跪拜、上疏文後由市長黃偉哲率領局處首長晉呈「雩禳請雨疏文」後，為古神...

下雨久旱逢甘霖！ 東石鄉港口宮媽祖遶境降雨信眾開心

嘉義縣東石鄉港口宮距今逾300年歷史，每年農曆3月媽祖壽誕，進香信徒絡繹不絕，終年香火鼎盛，媽祖誕辰前，廟方依傳統在廟周...

影／消防栓噴出3樓高水柱 住戶嚇：以為發生地震

台南市新化區中興路一處消防栓上午9點半左右，突然斷裂噴出約3樓高水柱，附近的民眾嚇一跳跑出來看，還有人以為是發生地震，新...

白河石斛蘭瀑布湧人潮 警實施單向管制疏導

台南市白河區汴頭里著名的「石斛蘭瀑布」大綻放，近日吸引各地遊客，因當地洪溪洲部落道路狹小，為避免賞花人潮造成路況壅塞，採...

百年古剎六甲龍湖巖大池塘首見乾涸 神明同意展開清淤

百年古剎台南六甲區赤山龍湖巖前的大池塘，今年遇到百年大旱乾涸見底，池塘底部長滿雜草，被形容如「青青大草原」，廟方「博杯」...

嘉市免費健康篩檢人數跌2成 今年增線上預約再送禮

嘉義市去年「市民整合性健康篩檢」疑因疫情影響民眾到醫院的意願，參加民眾比前1年少24%，市府衛生局表示，今年即日起到10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。