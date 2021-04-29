嘉義青松樂活公司傳跳票 雲林數百名農民受害

嘉義縣青松樂活科技農業公司驚傳跳票，4月的薪資至今未能發出，負責人失聯，雲林縣有數百名農民與該公司契作，雲縣府今起組成因應小組，提供受害農民必要協助並協助求償。

雲林縣政府農業處今天早上開始調查，光是麥寮鄉逾300名農民受害，元長鄉、四湖鄉等鄉鎮也有農民受害。

農業處農業團體輔導科長高建平指出，青松樂活公司與許多農民口頭契作，種植的蔬菜包括美生菜、青花菜和高麗菜等，農民在種植後有收到訂金，可是本月初收成期發現找不到公司人員，或未能如期收取貨款等情形。

農業處長吳芳銘表示，已掌握縣內農民被影響的情形，並由農業處、行政處法制科、消保官及縣府法律顧問群組成因應小組，提供受害農民必要的協助，幫助農民求償。

吳芳銘提醒受害農民若能提出具體單據者，可就近向當地農會（服務台）或向縣政府服務中心來登記，縣府除安排消保官、法制單位及律師進行必要的協助諮商外，更將協助受害農民組成自救會共同聘請律師進行團體訴訟求償。

吳芳銘呼籲農民進行相關交易時應審慎瞭解、充分掌握交易對象的背景、信用、經營及財務狀況，並要求交易對方建立第三方保證履約付款機制，以避免血本無歸。

青松樂活科技農業公司受害農民登記時間為自5月3日起至14日止的上班時間，受理地點在雲林縣政府服務中心或當地農會（服務台）。