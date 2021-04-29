快訊

5月3日起與1到3類公費對象「同住者」 可打公費疫苗

再增本土案例！華航染疫燒向社區？ 諾富特主管4月17日就有症狀

嘉義青松樂活公司傳跳票 雲林數百名農民受害

中央社 / 雲林縣29日電

嘉義縣青松樂活科技農業公司驚傳跳票，4月的薪資至今未能發出，負責人失聯，雲林縣有數百名農民與該公司契作，雲縣府今起組成因應小組，提供受害農民必要協助並協助求償。

雲林縣政府農業處今天早上開始調查，光是麥寮鄉逾300名農民受害，元長鄉、四湖鄉等鄉鎮也有農民受害。

農業處農業團體輔導科長高建平指出，青松樂活公司與許多農民口頭契作，種植的蔬菜包括美生菜、青花菜和高麗菜等，農民在種植後有收到訂金，可是本月初收成期發現找不到公司人員，或未能如期收取貨款等情形。

農業處長吳芳銘表示，已掌握縣內農民被影響的情形，並由農業處、行政處法制科、消保官及縣府法律顧問群組成因應小組，提供受害農民必要的協助，幫助農民求償。

吳芳銘提醒受害農民若能提出具體單據者，可就近向當地農會（服務台）或向縣政府服務中心來登記，縣府除安排消保官、法制單位及律師進行必要的協助諮商外，更將協助受害農民組成自救會共同聘請律師進行團體訴訟求償。

吳芳銘呼籲農民進行相關交易時應審慎瞭解、充分掌握交易對象的背景、信用、經營及財務狀況，並要求交易對方建立第三方保證履約付款機制，以避免血本無歸。

青松樂活科技農業公司受害農民登記時間為自5月3日起至14日止的上班時間，受理地點在雲林縣政府服務中心或當地農會（服務台）。

農民 吳芳銘 農會

延伸閱讀

嘉縣青松公司傳出跳票 檢方分「他案」查詐欺

2021台灣設計展可搭嘉義林鐵火車接駁 今簽約起跑

大學女生離奇失蹤14年 男友疑捲入也牽涉祖母失蹤

中央推動機車駕訓班 雲林縣府加碼補助到今年底

相關新聞

影／少見祈雨儀式！台南循古禮祈雨 喚醒「商羊起舞」

台南市安平開台天后宮今天上午依照古禮舉行祈雨大典，經跪拜、上疏文後由市長黃偉哲率領局處首長晉呈「雩禳請雨疏文」後，為古神...

下雨久旱逢甘霖！ 東石鄉港口宮媽祖遶境降雨信眾開心

嘉義縣東石鄉港口宮距今逾300年歷史，每年農曆3月媽祖壽誕，進香信徒絡繹不絕，終年香火鼎盛，媽祖誕辰前，廟方依傳統在廟周...

影／消防栓噴出3樓高水柱 住戶嚇：以為發生地震

台南市新化區中興路一處消防栓上午9點半左右，突然斷裂噴出約3樓高水柱，附近的民眾嚇一跳跑出來看，還有人以為是發生地震，新...

白河石斛蘭瀑布湧人潮 警實施單向管制疏導

台南市白河區汴頭里著名的「石斛蘭瀑布」大綻放，近日吸引各地遊客，因當地洪溪洲部落道路狹小，為避免賞花人潮造成路況壅塞，採...

百年古剎六甲龍湖巖大池塘首見乾涸 神明同意展開清淤

百年古剎台南六甲區赤山龍湖巖前的大池塘，今年遇到百年大旱乾涸見底，池塘底部長滿雜草，被形容如「青青大草原」，廟方「博杯」...

新港奉天宮下月媽祖遶境 今天上午貼香條內藏許多學問

嘉義新港奉天宮舉辦的2021國際媽祖文化節，即將進行七天六夜的辛丑年賜福平安媽祖遶境，邀請嘉義和雲林縣70餘間廟宇及神尊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。