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新港奉天宮下月媽祖遶境 今天上午貼香條內藏許多學問
嘉義新港奉天宮舉辦的2021國際媽祖文化節，即將進行七天六夜的辛丑年賜福平安媽祖遶境，邀請嘉義和雲林縣70餘間廟宇及神尊共襄盛舉，董事長何達煌今天上午10時擲杯徵求開臺媽祖同意下，為媽祖舉行「貼香條」儀式。
適逢開臺媽祖駐台400週年，奉天宮今年特別擴大祈福繞境範圍，為台灣這塊土地賜福。
遶境時間將從國曆5月10日上午8時起駕出發，繞行溪口、元長、民雄、北港等地，七天六夜徒步賜福行程，5月16日舉行新港奉天宮街面繞境，當日將有全台友宮贊境，將有上萬人湧入新港街區，歡迎全國的媽祖信徒一起來迎媽祖看熱鬧。
廟方解釋，往年皆由貼香條揭開媽祖遶境的序幕，香條上書有『新南港奉天 宮天上聖母擇於 月 日遶境平安』的字樣。
廟方擇用長條形的黃紙，在刻好的香條印版上拓印下來，因為上刻著新港的舊地名（新南港），所以此塊印版有很深的歷史價值。
另外，貼香條還有一個規矩，香條要貼直的，因為媽祖會在此休息，如果會從此地經過，香條要斜著貼，傾斜的方向為神轎前進的方向。
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